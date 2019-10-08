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Belek'te 70 bin caretta caretta mavi sularla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Akdeniz ülkeleri arasında en büyük yuvalama alanlarından biri olan Antalya Belek'te bu yıl 2 bin 120 yuvadan 70 bin caretta caretta mavi sulardaki yerini aldı - EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat: - "Belek, carettaların Akdeniz'deki popülasyonu için çok önemli ve kritik bir yuvalama alanı. Bu nedenle iyi korunması gerekiyor" - "Yıllarca uykusuz kaldık ama değdi. Belek'te aylarca gönüllüler çadırlarda, prefabriklerde konaklıyor. Herkes yaz tatilini yaparken onlar gece gündüz carettalar için çaba gösteriyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz ülkeleri arasında en büyük yuvalama alanlarından biri durumundaki Belek Turizm Merkezi'nde bu yıl 2 bin 120 yuvadan 70 bin caretta caretta, mavi sularla buluşturuldu.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların, mayıs ayında başlayan zorlu yolculukları tamamlandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan, Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında Belek Turizm Merkezi'nde bu yıl 5 ülkeden 90 gönüllü, caretta carettalar için üç ay gece gündüz nöbet tuttu.

Belek ve Boğazkent sahillerinde yumurtlama sahalarını koruyan, yuvaları izleyen Canbolat ve ekibi, 2 bin 120 yuvadan 70 bin yavrunun denizle buluşmasını sağladı.

Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belek'in caretta carettaların neslinin devam etmesi için en önemli merkezlerden birisi olduğunu söyledi.

Belek'teki 30 kilometrelik sahile deniz kaplumbağalarının yuva yaptığına dikkati çeken Canbolat, carettaların yumurta ve yavru dönemlerinde ölüm oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.

Yumurtalardaki yavruların yarısının denize ulaşabildiğini, bunların da çoğunun avcı balıklar ve kuşlar tarafından avlandığını anlatan Canbolat, "Bin yumurtadan sadece ikisi, üçü erginlik dönemine ulaşabiliyor. Carettalar üç yaşına ulaştıktan sonra avcıları, köpek balıkları ve insanlar oluyor. Bu kadar yüksek ölüm oranı olan bir türün çok yumurta bırakıp, olabildiğince fazla yavrunun denizle buluşması çok önemli." diye konuştu.

- "Carettalara duyarlılık arttı"

Belek denilince akla deniz kaplumbağalarının gelmesi gerektiğini vurgulayan Canbolat, "Belek, carettaların Akdeniz'deki popülasyonu için çok önemli ve kritik bir yuvalama alanı. Bu nedenle iyi korunması gerekiyor. Bu yıl sahile traktörle girilmesi, yuvaların traktörle ezilmesi gibi durumlar yaşadık. Bunlar bizi çok üzdü. Gerginlikler yaşadık. Bunlar gündeme gelince carettalara olan duyarlılık da arttı." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Belek'te çalışmalara 1998 yılında başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"O dönemde 400 yuva bulunuyordu. Yapılan çalışmalar ve iklim değişiklikleri dolayısıyla bu rakam 2 binin üzerine çıktı. Yıllarca uykusuz kaldık ama değdi. Belek'te aylarca gönüllüler çadırlarda, prefabriklerde konaklıyor. Herkes yaz tatilini yaparken onlar gece gündüz carettalar için çaba gösteriyor. Bu, onlara başka bir yerde elde edemeyecekleri tecrübeler kazandırıyor."

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Ali Fuat Canbolat Belek caretta caretta çıralı

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