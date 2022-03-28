Belfast konusu nedir? Belfast oyuncuları kimlerdir?

Belfast gündemi meşgul eden konular arasında yer almaktadır. Belfast ismi ile muamma olsa da bir anlamı vardır. Belfast 25 Mart 2022 yılında vizyona girmiş bir filmdir. Aynı zamanda Belfast adında bir şehir de bulunmaktadır. Gelin hem Belfast filmine dair merak edilenleri hem de Belfast şehrinin nerede olduğuna bir göz atalım. İşte Belfast filmi konusu ve daha fazlası!

BELFAST NEDİR?

Caitriona Balfe , Jamie Dornan , Jude Hill başrollerinde oynadığı 2022 yapımı bir dram filmidir. Aynı zamanda Belfast, ünlü bir şehirdir.

BELFAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belfast filminde Kenneth Branagh'ın hayatından otobiyografik ögeler taşımaktadır. Belfast, 60'lı yılların sonunda tırmanan siyasi gerilimin merkezindeki Belfast şehrinde, hayatı deneyimlemeye başlayan genç Buddy ve onun işçi sınıfı ailesinin hikayesini konu alınmaktadır.

BELFAST VİZYONA GİRDİ Mİ?

Dram türünde olan Belfast filmi 25 Mart 2022 tarihinde sinemaseverler ile buluştu.

BELFAST HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİDİR?

Belfast, Birleşik Krallık'ta bir şehir. Kuzey İrlanda'nın hem en büyük şehri, hem de başkentidir. Belfast, aynı zamanda güneydeki Dublin'den sonra İrlanda adasındaki en büyük ikinci şehirdir. 2019 Birleşik Krallık nüfus sayımına göre şehirsel alan nüfusu 341.877 kişiyken, 671.559 kişi de Belfast Metropolitan Yerleşim Alanı'nda yaşamlarını sürdürmektedir.

Şehir gemi ticareti için çok uygun olan Belfast Halici'nin güneybatısında, Lagan Nehri'nin ağzı yakınında kurulmuştur. Güneyinde Castlereagh Tepeleri, kuzeyinde Antrim Tepeleri ile çevrili olan Belfast, Antrim ve Down kontlukları arasındadır.

