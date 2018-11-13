Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117'ye çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyasının uzun süredir talep ettiği 36 yeni tehlikeli meslekte, "Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getiren Bakanlık Tebliği"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, "Yayımlanan son tebliğle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı da 117'ye çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma hayatında kalite ve verimliliği artırmak, iş kazalarını en aza indirmek amacıyla Bakanlık, 36 mesleğe daha "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirdi.

Açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeni Ekonomik Program kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara eleman ihtiyacı için bir dizi tedbiri hayata geçirdiklerini belirten Selçuk, "İş dünyasının uzun süredir talep ettiği 36 yeni tehlikeli meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getiren Bakanlık Tebliği, 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan son tebliğle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı da 117'ye çıkmış oldu." ifadesine yer verdi.