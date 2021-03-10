Belhanda ile Galatasaray yönetimi arasında yaşanan tartışma neden başladı, bu noktaya nasıl gelindi?

Galatasaray bugün yaptığı açıklamayla Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini duyurdu. Peki, 2017 yılından bu yana Galatasaray formasını giyen oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki ipler neden koptu? Kulüp yönetimi sözleşme fesih kararını bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıyla duyurdu. https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1369588669389152256 Kararın gerekçesi olarak ise Belhanda'nın 7 Mart tarihinde Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maç sonrasında BeIN Sports'a verdiği röportajda söyledikleri gösterildi: "Belhanda'nın kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Yoğun kar yağışı zemini olumsuz etkilemişti Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nın zemini, etkili olan kar yağışı sebebiyle bozulmuş, 14 Şubat'ta Kasımpaşa karşılaşması sonrasında da eleştirilerin odağı olmuştu. Ardından eleştiriler Galatasaray'ın evinde oynadığı 27 Şubat'taki Erzurumspor ve 7 Mart'taki Sivasspor maçlarının sonrasında da devam etmişti. Galatasaray Kulübü ise eleştirilerin ardından zemin şartları sebebiyle iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yapmıştı. Ancak basına yansıyan haberlerde stadın Karagümrük tarafından kullanılması ve bu yılki Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının burada oynanacak olması sebebiyle Galatasaray'ın olumsuz yanıt aldığı aktarılmıştı. Galatasaray ise, 7 Mart'taki Sivasspor maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamak için Kasımapaşa kulübü ile görüşmeler yapmış ancak bu görüşmeler de yoğun fikstür sebebiyle olumlu sonuçlanmamıştı. Bunun ardından ise Sivasspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanmıştı. 'Antrenman sahamız bile daha iyi' 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Younes Belhanda, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports'a verdiği röportajda saha zeminini eleştirmişti.