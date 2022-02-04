Belinde gamzesi olanlar dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Genellikle yanaklarda olan gamzeler, kişiye ayrı bir hava katar. Gamzesi olanlar genelde toplumda daha çok ilgi çekerler. Ancak bel bölgesinde yer alan gamzeler sağlığımız hakkında bizlere bilgiler verir.

VENÜS DELİKLERİ VE APOLLO DELİKLERİ

Bel gamzesine anatomik olarak kadınlar için Venüs delikleri ve erkekler için Apollo delikleri denir. Bel gamzeleri kişiyi özel kılmasının sebebi güzellik ve aşk tanrısı Venüs ile bağlantılı olmasıdır.

BEL GAMZESİNİN CİNSEL HAYATA ETKİSİ

Venüs veya Apollo delikleri, sağlıklı bir vücut anlamına gelen iyi kan dolaşımı işaretidir. Kan akışının kısa sürede hızlanmasına yol açarak zirveye ulaşma süresini kısaltır. Bel gamzesine sahip kadınlar seks sırasında daha kolay tatmine ulaşır ve kısa sürede orgazm olur. Bunun sebebi pelvisin ve omurganın kendine has şekle sahip olmasıdır.

Bel gamzesi farklı şekil ve büyüklükte olabilir, ayrıca kişinin kilosuna, vücut yapısına ve atletik kabiliyetine göre de değişiklik gösterir. Bel gamzesine sahip olarak doğmadıysanız üzgünüz ki onları egzersiz yoluyla oluşturmak mümkün değildir ama var olan bel gamzelerinizi daha belirgin ve derin hale getirmek için yapabileceğiniz egzersizler var.

Özellikle bel ve karın kaslarını çalıştıran egzersizler sağlığınızla birlikte bel gamzelerinizin de belirginleşmesinde fayda sağlayacaktır.

Kadın ve erkekte eşit derecede bel gamzesi olsa da, Venüs'ün çekici gücü kadınlarda bel gamzesinin daha estetik durduğu kanıtlanmıştır.

