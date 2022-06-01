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Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir! Karaciğerin gizli düşmanı: NASH

01.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern çağın en sinsi hastalığı NASH, alkole bağlı olmayan iltihaplı karaciğer yağlanması olarak da bilinen dünyanın en yaygın kronik karaciğer hastalığı. Türkiye’de 20 milyon yağlı karaciğer hastası bulunuyor ve bunun en az 2 milyonu siroz riski taşıyan ‘NASH’ hastası. Belirti vermeden ilerleyen ve çok ciddi hatta zamanla ölüme bile neden olabilen bu hastalığın ana nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizliğe bağlı obezite!

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir! Karaciğerin gizli düşmanı: NASH

Henüz ilaç tedavisi olmayan ve hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen alkole bağlı olmayan ileri derecede karaciğer yağlanması sinsi bir hastalık olarak çocukları dahi tehdit edebiliyor. Çocukların yüzde 10’unda görülen yağlı karaciğer hastalığının ana nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizliğe bağlı obezite!

Alkolden bağımsız karaciğer yağlanması hastalığı karaciğerde çok fazla yağ birikmesi durumudur. Tedavi edilmezse ciddi karaciğer sorunlarına yol açabilir.

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NASIL TESPİT EDİLİR?

NASH, bu fazla yağın iltihaplanmaya (karaciğerde şişlik) ve karaciğerde fibrozise (yara izi) dönüşmesi durumunda ortaya çıkar. Durum yeterince ciddiyse, bu, potansiyel olarak bir karaciğer nakli gerektirecek şekilde siroza veya karaciğer kanserine yol açabilir.

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TEDAVİ YÖNTEMİ VAR MI?

NASH ne kadar ciddileşirse, yönetmesi o kadar zor olur. Karaciğerdeki yağ miktarı beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli uyku ile azaltılabilir. Bu, tüm aşamalarda NAFLD ve NASH’e yardımcı olabilir. Onaylanmış tedaviler olmasa da beslenme ve fiziksel aktivite ile yaşam tarzı değişikliği önerilir.

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  • Sağlıklı yemek seçenekleri
  • Porsiyon boyutlarını sınırlama
  • Fiziksel olarak aktif olmak

NASH NE DEMEK?

NASH, yani non-alkolik steatohepatit adı verilen hastalık, alkole bağlı olmayan ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon insanda görülen hastalığın en kötü yanı ise sinsi ilerlemesi ve hemen hemen hiçbir belirti vermemesi.

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Siroza, karaciğer kanserine ve son olarak karaciğer nakline kadar giden bu amansız hastalığı önlemek için yapabilecekleri eylemler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 2018 yılında ilk Uluslararası NASH Günü başlatıldı.


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