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  4. Bella Hadid 'Sosyal medya gerçek değil' diyerek Instagram'da ağladığı fotoğraflarını paylaştı

Bella Hadid 'Sosyal medya gerçek değil' diyerek Instagram'da ağladığı fotoğraflarını paylaştı

10.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden 25 yaşındaki Bella Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını ve zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyledi. Bella Hadid insanlara "yalnız olmadıkları" mesajını vermek için ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Bella Hadid 'Sosyal medya gerçek değil' diyerek Instagram'da ağladığı fotoğraflarını paylaştı

Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden 25 yaşındaki Bella Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını, zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyledi. Hadid, Instagram'da ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Bella Hadid, daha önce, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.

Hadid Bu kez, ABD'li şarkıcı Willow Smith'in yetersizlik ve kaygı hisleriyle ilgili bir videosuna yanıt verirken, Willow'un sözlerinin "kendisini daha az yalnız" hissetmesini sağladığını söyledi.

Instagram'da 47 milyon takipçisi ile paylaştığı mesajında Hadid, bu hislerle mücadele edenlere "yalnız olmadıklarını" hatırlatmak istediğini söyledi.

Hadid, Willow'un videosundan bir kliple birlikte gözyaşları içerisinde olduğu bir dizi fotoğrafını paylaştı.

"Sosyal medya gerçek değil. Zorluk çeken herkes lütfen bunu unutmasın. Bazen tek duymanız gereken yalnız olmadığınızdır" diyen Hadid, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bunu bilecek kadar çöküş ve tükenmişlik yaşadım: Kendiniz üzerinde yeterince çalışırsanız, travmalarınızı, tetikleyicilerinizi, sevinçlerinizi ve rutininizi anlamak için tek başınıza zaman harcarsanız, acınızı ve onunla nasıl baş edileceğini anlayabilir veya onun hakkında daha fazla şey öğrenebilirsiniz."

Bella Hadid

Bella Hadid, daha önce de ruh sağlığı hakkında açıklamalar yapmıştı.

Hadid 2019'da Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ruh sağlığının "çoğumuzun geçmişte uğraştığı veya şu anda uğraşmakta olduğu bir mücadele" olduğunu söylemişti.

Ocak ayında da zihinsel sağlığını iyileştirmeye odaklanmak için sosyal medyaya ara verdiğini açıklamıştı.

Bella Hadid, "sosyal medyaya ara veren" ilk ünlü değildi.

Şarkıcı Lana Del Rey, Eylül ayında sosyal medya hesaplarını kapattı. Bir diğer şarkıcı Ed Sheeran 2015'ten beri herhangi bir platformda yer almıyor.

Instagram'ın sahibi olan Facebook, (yeni ismiyle Meta) yakın zamanda, binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı Frances Haugen'in, platformun "diğer sosyal medya platformlarından daha tehlikeli" olduğunu iddia etmesiyle de gündeme gelmişti.

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