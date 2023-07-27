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  4. Bella Hadid sosyal medyayı döndü! "10 aydır alkol kullanmıyorum"

Bella Hadid sosyal medyayı döndü! "10 aydır alkol kullanmıyorum"

27.07.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok aranan modellerden olan Bella Hadid uzun süredir sosyal medyada yoktu. Rehabilitasyon merkezine yattığı iddia edilen model, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı ve itirafta bulundu.

Moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid uzun süredir sosyal medyada olmamasıyla dikkat çekiyordu. Modelin alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden rehabilitasyonda olduğu iddia edilmişti.

26 yaşındaki modelin uzun süredir savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Hadid, hakkında çıkan haberlerin ardından ilk kez sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

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Hadid paylaşımda "10 aydır hiç içki içmedim. Alkolsüz bir yaşamı tercih eden herkesle gurur duyorum" dedi.

Koyu renk saçlarıyla bilinen modelin saçlarının tamamen sarı olması da dikkat çekti.


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