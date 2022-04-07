BELLİ OLDU! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan 2022! T.C. Kimlik NO ile Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgula!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan! T.C. Kimlik NO ile Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgula! Toplamda alınacak 10.000 personelin kim olacağının açıklandığı kura çekiminde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 Nisan'da tamamlanacak sonuçlarla tüm iller belli oluyor. Haberimizden, 7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 7 NİSAN!

Aşağıdaki bağlantıdan Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına ulaşabilir ve tek tek isim listesini kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.



