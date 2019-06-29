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BELMEK’li hanımların ürünleri görücüye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK), “El Emeği Göz Nuru Yıl Sonu Sergisi”nin resmi açılışını 1 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapacak.2018-2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde BELMEK’lerde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, Altınpark Fuar Alanı’nda 28 Haziran’dan itibaren görücüye çıktı.46 farklı braşta 3 bin 500 ürünKarma sergide, 66 farklı BELMEK Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan her yaştan Başkentlinin 46 branşta hazırladığı 10 bin eser arasından seçilen 3 bin 500 eser sergilenecek.Görsel sanatlar ve el sanatlarına yönelik ürünlerden oluşan Yıl Sonu Sergisi’nde; Tezhip, Ebru, Maraş Filesi, Antep İşi, Seramik Alüminyum Rölyef, Jüt, Mozaik, Çini, Tel Kırma, Gravür, Resim ve Ahşap Boyamadan oluşan binlerce ürün Başkentlilerin beğenisine sunulacak.Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurslarına katılan kursiyerlerin büyük bir emekle ortaya çıkardığı Yıl Sonu Sergisi, 7 Temmuz tarihine kadar açık olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK), “El Emeği Göz Nuru Yıl Sonu Sergisi”nin resmi açılışını 1 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapacak.
2018-2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde BELMEK’lerde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, Altınpark Fuar Alanı’nda 28 Haziran’dan itibaren görücüye çıktı.
46 farklı braşta 3 bin 500 ürün
Karma sergide, 66 farklı BELMEK Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan her yaştan Başkentlinin 46 branşta hazırladığı 10 bin eser arasından seçilen 3 bin 500 eser sergilenecek.
Görsel sanatlar ve el sanatlarına yönelik ürünlerden oluşan Yıl Sonu Sergisi’nde; Tezhip, Ebru, Maraş Filesi, Antep İşi, Seramik Alüminyum Rölyef, Jüt, Mozaik, Çini, Tel Kırma, Gravür, Resim ve Ahşap Boyamadan oluşan binlerce ürün Başkentlilerin beğenisine sunulacak.
Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurslarına katılan kursiyerlerin büyük bir emekle ortaya çıkardığı Yıl Sonu Sergisi, 7 Temmuz tarihine kadar açık olacak.

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