Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

Diş beyazlatmak için öncelikle dişleri diş macunuyla her gün fırçalamak gerekiyor. Ağız bakımına dikkat ettikten sonra diş beyazlatma işlemini polikliniklerde de yaptırabilirsiniz. Ancak evde de doğal yollarla diş beyazatmanın birden fazla yolu bulunuyor.

DİŞ BEYAZLATMA NEDİR?

Power Bleaching, diş polikliniklerinde yapılan diş beyazlatma işlemine denir. Bu yöntem ile dişler, polikliniklerde doktor gözetiminde doğal renklerine getirilir. Bu yöntem uygulanırken diş beyazlatmak için özel üretilen solüsyonlar kullanılır.

Solüsyonlar ışık desteğiyle dişe sürülür ve beyazlatma yapılır. Güvenilir, hızlı olan bu yöntem ile 4-5 kat beyazlık mümkündür. Solüsyonlar yüzde 10 seviyesinde kullanılırsa dişlere zarar vermez.



DOĞAL DİŞ BEYAZLATMA YOLLAR NELER?

Kliniğe başvurmadan doğal yöntemlerle diş beyazlatmak da mümkündür. Öncelikle diş macunu ile her gün diş fırçalamak önerilir.



Limon ile karbonatın karıştırılıp kullanılması doğal diş beyazlatma yollarından biridir. Ayrıca yalnızca karbonatla da diş beyazlatılabilir.

Karbonat, sirke, tuz karışımıyla beyaz dişler elde etmek mümkün. Muz kabuğu kullanımı da bu yolda etkilidir. Karbonat, tarçın ve adaçayı ile diş beyazlatma yapılabildiği gibi çilekle de yapılabilir. Ayrıca portakal kabuğu ve defneyağrağı ile de diş beyazlatılabilir.



