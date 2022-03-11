HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

11.03.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanımının artmasıyla bembeyaz dişlere talep de arttı. Herkes bembeyaz dişlere sahip olmak istiyor ama tüketilen gıdalar ve zararlı alışkanlıklar bu talebin önünde bir engel oluşturabiliyor. Üzülmeyin! Evde doğal yöntemlerle diş beyazlatmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

Diş beyazlatmak için öncelikle dişleri diş macunuyla her gün fırçalamak gerekiyor. Ağız bakımına dikkat ettikten sonra diş beyazlatma işlemini polikliniklerde de yaptırabilirsiniz. Ancak evde de doğal yollarla diş beyazatmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

DİŞ BEYAZLATMA NEDİR?

Power Bleaching, diş polikliniklerinde yapılan diş beyazlatma işlemine denir. Bu yöntem ile dişler, polikliniklerde doktor gözetiminde doğal renklerine getirilir. Bu yöntem uygulanırken diş beyazlatmak için özel üretilen solüsyonlar kullanılır.

Solüsyonlar ışık desteğiyle dişe sürülür ve beyazlatma yapılır. Güvenilir, hızlı olan bu yöntem ile 4-5 kat beyazlık mümkündür. Solüsyonlar yüzde 10 seviyesinde kullanılırsa dişlere zarar vermez.
Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

DOĞAL DİŞ BEYAZLATMA YOLLAR NELER?

Kliniğe başvurmadan doğal yöntemlerle diş beyazlatmak da mümkündür. Öncelikle diş macunu ile her gün diş fırçalamak önerilir.
Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

Limon ile karbonatın karıştırılıp kullanılması doğal diş beyazlatma yollarından biridir. Ayrıca yalnızca karbonatla da diş beyazlatılabilir.

Bembeyaz dişler hayal değil! Doğal yollarla diş beyazlatma

Karbonat, sirke, tuz karışımıyla beyaz dişler elde etmek mümkün. Muz kabuğu kullanımı da bu yolda etkilidir. Karbonat, tarçın ve adaçayı ile diş beyazlatma yapılabildiği gibi çilekle de yapılabilir. Ayrıca portakal kabuğu ve defneyağrağı ile de diş beyazlatılabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz! Bu belirtiler sizde de varsa...Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz! Bu belirtiler sizde de varsa...
Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...
İstanbul'u 'vortex' vuracak! İstanbul'u 'vortex' vuracak!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Habertürk canlı yayında iltifat yarışı! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyaloğun perde arkası ortaya çıktı

Habertürk canlı yayında iltifat yarışı! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyaloğun perde arkası ortaya çıktı

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu

Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu

Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor!

Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor!

Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar

Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.