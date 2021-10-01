Bembeyaz dişlere sahip olabileceğiniz en iyi diş macunu çeşitleri

Bir markete gittiğinizde rafları dolduran birçok farklı diş macununu görmek bazı soru işaretleri de yaratıyor. Örneğin; ''Diş macunu beyazlatır mı?'' diye düşünen çok sayıda insan var. Bu sorunun cevabı kesinlikle evet! Düzenli kullanımda diş macunu faydaları saymakla bitmez. Öte yandan, diş macunu renkleri anlamı da çok merak edilen konulardan biri. Diş macunu tüpünün altındaki tırtıklı kısımda yer alan renkler, diş macununun içeriğindeki kimyasal oranını gösteriyor. Siyah renkli karenin yer aldığı diş macunları tamamen kimyasal maddelerden oluşuyor.

Kırmızı renk diş macununun %70’in üzerinde kimyasal madde içerdiğini gösterirken, yeşil renk ise tamamen doğal maddelerden üretildiğini belirtiyor. "Diş macunu son kullanma tarihi nerede yazar?" diyorsanız, bakmanız gereken yer yine tüpün altında yer alan tırtıklı kısım. Gelelim bir diğer önemli soruya; diş macunu neyden yapılır? Diş macunlarında başta florür olmak üzere, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve fosfat tuzları gibi hafif aşındırıcı maddeler bulunur. Sodyum lauryl sülfatsa diş macununun köpürmesini sağlar. Diş macunu hakkında merak edilenleri öğrendik, sıra geldi kendinize uygun diş macununu seçmeye!

1. Diş macunundan beklenen ilk şey: Beyazlatma!

Dişlerimizi fırçalarken istediğimiz şeylerden ilki beyaz dişler. Her diş macunu size istediğiniz beyazlığı hemen veremeyebilir. Düzenli fırçalamak adetiniz değilse çoğu diş macunu sizi hüsrana uğratır. Eğer diş macununun sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyorsanız size iyi bir haberimiz var. Bazı diş macunları ilk fırçalamadan itibaren etkisini gösterir. Onlardan biri Signal White Now. İçeriğindeki mavi kovarin pigmentleri, dişlere anında beyazlık veriyor. Üstelik bunu yaparken diş minesini de güçlendiriyor. Sararmalara savaş açan diş macunu ilk fırçalamadan itibaren dişlerde 3 kat beyazlık vadediyor. Beyaz gülümsemeleri ortaya çıkaracak bu ürünle tanışmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz.

2. Hem sigara içerim hem dişime bakarım diyenleri böyle alalım.

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Sigara kullanımı diş sağlığını oldukça kötü etkiliyor. Sigaradaki zararlı maddeler diş minelerine yapışıyor ve bu durum dişlerde sarı ve kahverengi lekeler meydana getiriyor. Diş eti çekilmesi ve ağız kokusu da bir diğer sorun. Tüm bu sorunlardan bıktığınız halde sigaradan vazgeçemiyorsanız, sigara içenlere yönelik üretilen diş macunları tam size göre. Sigara içenlere özel üretilen diş macunlarının en iyi temsilcilerinden biri de Marvis Sigara İçenler İçin Diş Macunu. Leke karşıtı polimerlerle dişlerin doğal beyazlığına geri dönmesini sağlayan diş macunu, nane yapraklı özüyle nefesinizi de tazeler. Kendinize uygun diş macununun Marvis olduğunu düşünüyorsanız satın almak için tıklayın.

3. Kendisi siyah, etkisi beyaz: Karbonlu diş macunu!

Aktif karbonlu diş macunları son zamanların yeni trendi. Diş beyazlatmak için daha doğal bir yöntem olan aktif karbon, diş macunlarında sıkça kullanılmaya başladı. Bu diş macunları alışılmışın dışındaki siyah rengiyle de dikkat çekiyor. Karbonlu diş macunu markaları arasında önce çıkanlardan biri Splat Special. Markaya ait Blackwood diş macunu, içeriğindeki aktif karbonla diş lekeleri ve tartarın üstesinden geliyor, huş ağacı kömürü ile de diş minesini koruyor. Vegan dostu yapısıyla da bilinen macunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Doya doya soğuk su içmek için hassas dişlere özel diş macunları!

Hassas dişlerin verdiği rahatsızlığı çoğu kişi yaşamış olmalı. Hassasiyet, soğuk su içerken ve dondurma yerken iki kez düşündürür insanı. O hissi yaşamaktan kaçamayız çoğu kez. Diş hekimleri de bu konuda hassas dişlere özel diş macunlarını önerir. Diş macunu önerileri arasında kaybolmak istemiyorsanız size Sensodyne'in bu duruma özel diş macununu önerebiliriz. Hassas dişlere yönelik geliştirilen diş macunu, ilk kullanımdan itibaren diş ve diş etini rahatlatır, hassas bölgelerde de koruyucu bir tabaka oluşturur. Sıcak ve soğuk tüm yiyecek ve içecekleri gönül rahatlığıyla tüketmek istiyorsanız tıklayın.

5. "**Bir diş macunum olsun, her soruna çözüm olsun" diyenleri de düşündük.**



Ağız problemleri birçok kişinin baş belası. Ağız kokusu, diş eti çekilmeleri ve kanamaları, çürükler, lekeler derken sorunlar arasında boğuşup duruyoruz çoğu kez. Merak etmeyin, tek bir soruna odaklanan diş macunları gibi her soruna çözüm olan diş macunları da var. Parodontax Tam Koruma o diş macunlarından biri. Bu diş macunu çok yönlülüğü ile ön plana çıkıyor. Her diş yapısına uygun olarak üretilen diş macunu 8 faydayı bir araya getiriyor. Diş eti, diş minesi ve ağız sağlığı için birçok yararlı özelliği barındıran diş macunu sayesinde sağlıklı bir ağız hayal değil. Buraya tıklayarak diş macununu satın alabilirsiniz.

6. Lekelere savaş açan diş macunu!

Diş lekeleri beyaz gülüşlere gölge düşüren sorunlardan biri. Ne kadar fırçalasanız da kurtulamadığınız lekelere karşı özel üretilen diş macunlarına yönelmekte fayda var. Arm&Hammer diş macunu, dişleri 3 tona kadar beyazlatmayı vadediyor. İçeriğindeki karbonat ve mikro parlatıcı kristaller sayesinde diş lekelerinin üstesinden gelmekte hayli başarılı. Diş yüzeyini hassas bir şekilde ve derinlemesine temizleyen macun, taze bir nefese de kapı aralıyor. Lekelere elveda demenizi sağlayacak bu diş macununu incelemek buraya tıklayabilirsiniz.

7. Doğallığı önemseyenlere temiz içerikli diş macunları!

Birçok yararı olsa da çoğu diş macununda çeşitli kimyasallar bulunduğu bir gerçek. Doğal yaşamayı hayatının bir parçası haline getirenler diş macununda da doğal içerikli ürünleri tercih ediyor. Hem diş sağlığınızı korumak hem de doğal içerikli bir ürün kullanmak istiyorsanız, aradığınız diş macunu Curaprox Enzycal. Bu diş macununun en önemli özelliği içeriğinin temiz olması. İçeriğinde SLS kullanılmadığı gibi alkol, mentol ve deterjan gibi sert tatları da içermiyor. İçerisinde bulunan enzim ve florür, çürüğe karşı bir kalkan görevi görüyor. İçeriği doğal olunca akıllara ''Organik diş macunu bozulur mu?'' sorusu gelebilir ama içiniz rahat olsun. Bu macunun da raf ömrü diğer diş macunlarıyla aynı. Doğal içerikli ürün arayanların gönlünü rahat ettirecek diş macununu incelemek için tıklayın.

8. "**Tadı güzel diş macunu olur mu?" demeyin, o da var.**

Diş macununun tadı yüzünden ağız bakımı bazıları için eziyete dönüşebilir. Tat konusunda hassas olanlar veya hamile olanlar için diş macununun tadı son derece önemli. Diş fırçalarken mide bulantısı yaşamak istemeyenlerin aradığı ürün ise Langelica misket limonlu ve nane aromalı diş macunu. Adından da anlaşılacağı gibi tatlı bir tada sahip olan macun, fresh bir his veriyor. İçeriğinde Hindistan cevizi yağı bulunan macun, ağız ve diş sağlığını başarıyla koruyor. Diş fırçalama ve ağız bakımını keyifli hale getirecek diş macunu burada sizi bekliyor.

9. Hem diş sağlığını koruyan hem de florür içermeyen diş macunları!

Son zamanlarda birçok kişi zararlı olduğunu düşünerek florürsüz diş macunu arayışına girdi. Fayda ve zararları hala tartışma konusu olan florür, bazı diş macunlarında yok. Florürsüz diş macunu tavsiye edilirken ön plana çıkan ürünlerden biri Epinafol Sensitive Aloe Vera. Aynı zamanda uygun fiyatlı bir diş macunu olan Epinofol Sensetive, içeriğindeki aloe vera özüyle dişleri koruyor. Florür içermemesi sizi yanıltmasın, bu diş macunu da diğer diş macunları gibi lekelere ve çürüklere karşı etkili. Üstelik hassas dişlerin temizliği için de uygun. Florürsüz diş macununu yakından incelemek için tıklayın.

10. Miniklerin diş sağlığını da önemsemek gerek!

Her gün gelişimini sürdüren çocukların kullandığı diş macunu da önemli. Ebeveynler çocukları için içeriği daha doğal ve çocuklara göre olan diş macunlarına yöneliyor. Bu arayışa son verecek en iyi diş macunu Jack N'Jill Kids. Tamamen çocukların ağız sağlığı ihtiyaçlarına göre üretilen diş macunu hayvanlar üzerinde test edilmemesiyle de öne çıkıyor. Ayrıca aroması olmayan diş macunu sayesinde çocukların dişini fırçalamak sorun olmaktan çıkıyor. Üstelik içeriğinde doğal bileşenler var. Bu sayede çocuklarınız diş macununu yutsalar bile sorun olmuyor. Çocuklarınızda rahatça kullanabileceğiniz ürünü buraya tıklayarak sepetinize ekleyebilirsiniz.

