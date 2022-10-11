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'Ben bugün sana ne dedim?' son sözü olmuştu! Zonguldak'ta yengeye kanlı pusuda müebbet hapis istemi

11.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Haziran ayında meydana gelen olayda Namık Demirbağ, yengesine pusu kurup, defalarca ateş etmiş ve ölümüne neden olmuş, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Namık Demirbağ, önceki yıllarda balkonunu kirletmesi, kız kardeşine hakaret etmesi, ailece gürültü yapmaları nedeniyle aralarında husumet olduğunu belirterek, olay günü merdivende yengesi ile karşılaştığını söylemiş, kadının yardım çığlıklarına aldırış etmemişti. Katil için müebbet hapis istendi.

'Ben bugün sana ne dedim?' son sözü olmuştu! Zonguldak'ta yengeye kanlı pusuda müebbet hapis istemi

Olay, 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin eve gelmesini beklediği iddia edilen Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Namık Demirbağ'ı, komşusu elindeki silahı alarak durdurdu. Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. (17) ise amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. Gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yengesine saldıran Namık Demirbağ tutuklandı. Nurten Demirbağ ise hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı, hem güvenlik hem cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Namık Demirbağ'ın yengesine defalarca ateş ettiği ve silahın kabzası ile vurup, tekmelediği görüldü.

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EVE DÖNÜP, YENİDEN SİLAHINI DOLDURMUŞ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Namık Demirbağ, önceki yıllarda balkonunu kirletmesi, kız kardeşine hakaret etmesi, ailece gürültü yapmaları, kendisini evden çıkarmak istemeleri nedeniyle aralarında husumet olduğunu belirterek, olay günü merdivende yengesi ile karşılaştığını söyledi. Namık Demirbağ, yengesinin yanına gidip, kendisine yönelik hareketlerini kastederek, "Ne zaman duracaksın" dediğini belirtti. Namık Demirbağ, Nurten Demirbağ'ın hakaret ve tehdide devam ettiğini iddia ederek, belinden çıkardığı silahla ateş ettiğini anlattı. Eve dönüp, silahı dolduran Demirbağ, yengesine yeniden ateş ettikten sonra hareket etmeye devam ettiği için silahın kabzasıyla vurduğunu da söyledi.

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Yengesine hakaretler yağdıran Namık Demirbağ, yengesi Nurten Demirbağ'ın eşi ve çocuğuna yönelik yardım çığlığına da "Çağır gelsin. Delikanlıysa gelsin. Ben sizi 100 kere uyardım" diyerek tepki gösterdi. Dehşet anlarını gören komşuları ise kadının yardımına koşarak ekiplere haber verdi. Karnından yaralanan Nurten Demirbağ gözyaşlarıyla merdivenlerde yardım bekleyerek "Ben bugün sana bugün ne dedim" diyerek feryat etti.

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YAKIN MESAFEDEN 6 EL ATEŞ ETMİŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Namık Demirbağ'ın yengesine yakın mesafeden 6 el ateş ettiği, yaralardan 3'ünün hayati bölgelerde bulunduğu ve Demirbağ'ın daha fazla ateş etmek istemesine rağmen silahının tutukluk yapması sonucu eylemin sonlandığının anlaşıldığı belirtildi. İddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Namık Demirbağ hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Namık Demirbağ'ın, yerde yaralı halde yatan yengesi Nurten Demirbağ'ın başına tabancının kabzasıyla vurduğu da görülmüş, görüntüleri kaydeden vatandaşın, "Mermisi bitti, indirin onu. Kadını öldürecek” diye yardım çağrısında bulunduğu duyulmuştu.

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(DHA)


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