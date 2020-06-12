'Ben de enfekte olmak istiyorum' demişti, eşi yakalandı!

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs, devlet liderleri ve eşlerine bulaşmaya devam ediyor.

Bu kez de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

'BEKLENMEDİK BİR HABERDİ'

Zelenska, “Koronavirüsü testlerimin sonucu pozitif çıktı. Ben ve ailemin maske, eldiven ve minumum temas gibi kurallara uyduğunu düşünürsek beklenmedik bir haberdi” dedi.

DURUMU İYİ

Durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırılmadığını belirten Zelenska, kendisini eşi ve çocuklarından izole ettiğini söyledi.

Ukrayna’da son paylaşılan verilere göre 29 bin 753 vaka ve 870 can kaybı kayıtlara geçti.

