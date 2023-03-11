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"Ben Hızır'ım" deyip 3 üniversite bitiren vatandaşı dolandırmıştı... 191 suç kaydı çıktı!

11.03.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde kendisini 'Hızır Aleyhisselâm' olarak tanıtıp, üç üniversite bitiren vatandaşı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalandı. 191 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Ben Hızır'ım" deyip 3 üniversite bitiren vatandaşı dolandırmıştı... 191 suç kaydı çıktı!

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek, "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselamım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail'e götüreceğim." dedi.

Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan ve üç üniversite mezunu olduğu öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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191 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan 191 suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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İzmir hızır aleyhisselam

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