'Ben Ömer'in ilk özel gösterimi Atlas Sineması'nda

Yönetmenliğini Mesut Gengeç’in yaptığı belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da tarihi Atlas Sineması’nda yapılacak. Özel gösterime TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminde yüz binlerce kişi meydanlara çıkmıştı. Kalkışma nedeniyle 251 kişi hayatını kaybederken 2 bin 700’ü aşkın kişi gazi olmuştu. Kalkışma gecesi davranışıyla Türk tarihinde yerini alan Niğde Çukurkuyulu astsubay Ömer Halisdemir’i tanımak ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı bir belgesel hazırlandı: ‘Ben Ömer.’ Yönetmen Mesut Gengeç’in 2,5 aylık bir çalışma sonrası hazırladığı belgeselin çekimleri ise Niğde Çukurkuyu ve İstanbul’da gerçekleşti.

Ömer Halisdemir daha yeni toprağa verilmişken, şehit evinde taziyeler devam ederken, köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirildi. Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı. Ben Ömer’in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın’ın imzası bulunuyor.

‘Ben Ömer’ belgeseliyle şehit Ömer Halisdemir hakkında bilinmeyenler, anı ve fotoğraflar gün yüzüne çıkacak. ‘Kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in en büyük hayali neydi, ölümünden sonra hayali nasıl gerçekleşti?’; ‘Şehit olduğu gün babasına telefonda ne söyledi?’; ‘Gözleri yaşartacak ‘iki gül’ hikayesi neydi?’; ‘Operasyonlara neden hep sazını götürürdü, en çok hangi türküleri çalar, söylerdi?’ gibi sorular Ben Ömer belgeselinde yanıt buluyor.

İHA

