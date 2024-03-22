HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Ben şantiye şefiydim, o başbakan...' Murat Kurum, Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez bu röportajda anlattı! 'Hem İstanbul'u hem o 3 ilçeyi alacağız'

'Ben şantiye şefiydim, o başbakan...' Murat Kurum, Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez bu röportajda anlattı! 'Hem İstanbul'u hem o 3 ilçeyi alacağız'

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
22.03.2024 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, seçim öncesi Mynet ve Onedio’nun sorularını yanıtladı. Seçim anketlerinden deprem tehlikesine trafik sorunundan gençlerle ilgili planlarına birçok konuda açıklamalar yapan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk tanışma anını da bu yayında anlattı.

'Ben şantiye şefiydim, o başbakan...' Murat Kurum, Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez bu röportajda anlattı! 'Hem İstanbul'u hem o 3 ilçeyi alacağız'

Seçim sonuçları hakkındaki anketleri de değerlendiren Murat Kurum’a siyaset dışı sorular da sorduk. İstanbul’un lezzet hazinesi, muhalif belediye başkanları arasında sosyal hayatta en çok anlaştığı lider, İstanbul’da ailesiyle birlikte en çok sevdiği semt… Klişelerin dışına çıktığımız bu programı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanıştığınız anı ve yılı hatırlıyor musunuz?

Ben 2005 yılında TOKİ’ye girdim ondan önce de 2003 depremi olmuştu Bingöl’de çalışıyordum. Bingöl’e geldi sayın cumhurbaşkanımız. Bizim konutların o zaman açılış törenleri vardı. Orada ben de şantiye şefi olarak çalışıyordum. O zaman tanıştık ama tabi “Hoş geldiniz sayın başbakanım” dedim o zaman başbakandı. Bilgi verdik daha sonra ayrıldı kendisi.

Daha sonra ben İstanbul’a geldim. İstanbul’da TOKİ’de çalışırken şantiyelerimize gelir açılışlarımızda törenlerimizde bilgi alırdı. 2005’te tanıştım daha sonra o da bizi tanıdıkça sevdi. 2009'da Emlak Konut genel müdürü oldum. Genel müdür olduğum zaman da daha bire bir yakın ilişki ile süreci yürüttük.

ekran_g__r__nt__s___2024-03-22_094900

Hatta hep şey derdi; o zaman bizim kulağı çınlasın, TOKİ başkanımız Erdoğan Bey’di. Hatta o da sonra bakanlık görevi yaptı. ‘Ya bırak çocukları da bir gelsin kendilerini anlatsınlar’ diyerek yani o da tanımak isterdi böyle kendisi de bizi. Ne iş yapıyor, nasıl davranıyor, işe bakışı nedir falan… 2009 yılında da daha yakın bir ilişkimiz oldu diyebilirim.

'MAKAMINA ÇIKINCA ÇOK ŞAŞIRDIM'

Genel müdürdüm işte o zaman Ankara’da randevu alıp makamına gittim. Tabii böyle bir telaşlı gittim yani sonuçta başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın yanına gidiyorsunuz. Odasına girdim ve beni kapıda karşıladı.

fassa

Çok şaşırdım yani dedim nasıl bu kadar bir insan yani mütevazi olabilir. Şaşırdım. Genel işlerle ilgili sohbet ettik giderken de kalktı uğurladı. O beni bayağı bir şaşırtmıştı yani.

img_7407

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım - Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum - Mynet CEO'su Ali Rıza Bozkır

Deprem tehlikesi hakkındaki planlarınız neler?

İstanbul’da baktığınızda 39 ilçenin de depremle ilgili riskleri söz konusu. Burada sahile yakınlık ve uzaklıkla aslında çok alakalı değil. Tabii ki belki yakın olanda zeminle ilgili sıvılaşma gibi sebeplerden dolayı risk kat sayısı fazla olabilir ama İstanbul’un 39 ilçesinde bizim depremle ilgili en acil en öncelikli dediğimiz yerlerden başlayarak dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım.

sasasasa

Bunu bilim insanları söylüyor. İstanbul’da bir deprem alakalı tedbir alınması gerektiğini dönüşüm yapılması gerektiğini bilim insanları ifade ediyor. Dolayısıyla bizim de büyükşehir belediye başkanı olarak bu bakış açısı ile hareket etmemiz lazım.

Bilimin ışığında bu konuda tedbir almak zorundayız. Biz 39 ilçe için bir dönüşüm planı ortaya koyuyoruz ve depremle alakalı süreci de ikiye ayırıyoruz. Biri afete hazırlık diğeri de deprem dönüşümü, iki başlıkta yapacağız. Afete hazırlık konusunda yarın olacakmış gibi tedbirler alacağız. Afet toplanma alanları toplanma alanlarında kurulacak çadırlar onların altyapısı, arama kurtarma ekipleri, hasta bakım merkezleri, lojistik merkezler gibi bu tedbirleri almak zorundayız.

Seçimlerde sürpriz beklediğiniz ilçeler var mı?

Var, var! Gerçekten ilçelerde de çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Kartal’da, Maltepe’de ucu ucuna bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor.

iStock-1479640127

'SARIYER'İ KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ AVCILAR'I ALACAĞIZ'

Büyükçekmece’de çok güzel bir yarış var orada önde gözüküyoruz. Sarıyer’de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece’yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor yani Avcılar’ı alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız ilçelerin belki birçoğunda da başa baş bir yarış olacak.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afgan madencinin cesedini yaktılar! Vahşetin nedeni ortaya çıktıAfgan madencinin cesedini yaktılar! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Cilt sorunlarına doğal çözüm: Egzama ve kepeğin dermanıCilt sorunlarına doğal çözüm: Egzama ve kepeğin dermanı
Bakanlığın aldığı karar site sakinlerini isyan ettirdiBakanlığın aldığı karar site sakinlerini isyan ettirdi
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum ak parti Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Yeniden Refah Partisi'ni karıştıran 'Murat Kurum' krizi

Yeniden Refah Partisi'ni karıştıran 'Murat Kurum' krizi

Sivil katliamı anbean kamerada!

Sivil katliamı anbean kamerada!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Diğer Haberler

Afgan madencinin cesedini yaktılar! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Afgan madencinin cesedini yaktılar! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Bakanlığın Kahramanmaraş'taki 'yıkım' kararı isyan ettirdi! Binaya astıkları bu pankart dikkat çekti

Bakanlığın aldığı karar site sakinlerini isyan ettirdi

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Otobüste genç kıza taciz! Yolcular dövüp, polise teslim etti

Otobüste genç kıza taciz! Yolcular dövüp, polise teslim etti

Prof. Dr. Orhan Şen hafta başını işaret etti... 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! O illerde okullara kar tatili, Ankara'da kar! İstanbul, İzmir ise... Meteoroloji'den son dakika 22 - 26 Mart hava durumu

13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! O illerde eğitime kar engeli

Trafikte dehşet kamerada! 'Ben emniyettenim zaten' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Trafikte dehşet! 'Ben emniyettenim zaten' dedi, gerçek bambaşka çıktı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.