'Ben şantiye şefiydim, o başbakan...' Murat Kurum, Erdoğan ile tanışma anısını ilk kez bu röportajda anlattı! 'Hem İstanbul'u hem o 3 ilçeyi alacağız'

Seçim sonuçları hakkındaki anketleri de değerlendiren Murat Kurum’a siyaset dışı sorular da sorduk. İstanbul’un lezzet hazinesi, muhalif belediye başkanları arasında sosyal hayatta en çok anlaştığı lider, İstanbul’da ailesiyle birlikte en çok sevdiği semt… Klişelerin dışına çıktığımız bu programı Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanıştığınız anı ve yılı hatırlıyor musunuz?

Ben 2005 yılında TOKİ’ye girdim ondan önce de 2003 depremi olmuştu Bingöl’de çalışıyordum. Bingöl’e geldi sayın cumhurbaşkanımız. Bizim konutların o zaman açılış törenleri vardı. Orada ben de şantiye şefi olarak çalışıyordum. O zaman tanıştık ama tabi “Hoş geldiniz sayın başbakanım” dedim o zaman başbakandı. Bilgi verdik daha sonra ayrıldı kendisi.

Daha sonra ben İstanbul’a geldim. İstanbul’da TOKİ’de çalışırken şantiyelerimize gelir açılışlarımızda törenlerimizde bilgi alırdı. 2005’te tanıştım daha sonra o da bizi tanıdıkça sevdi. 2009'da Emlak Konut genel müdürü oldum. Genel müdür olduğum zaman da daha bire bir yakın ilişki ile süreci yürüttük.

Hatta hep şey derdi; o zaman bizim kulağı çınlasın, TOKİ başkanımız Erdoğan Bey’di. Hatta o da sonra bakanlık görevi yaptı. ‘Ya bırak çocukları da bir gelsin kendilerini anlatsınlar’ diyerek yani o da tanımak isterdi böyle kendisi de bizi. Ne iş yapıyor, nasıl davranıyor, işe bakışı nedir falan… 2009 yılında da daha yakın bir ilişkimiz oldu diyebilirim.

'MAKAMINA ÇIKINCA ÇOK ŞAŞIRDIM'

Genel müdürdüm işte o zaman Ankara’da randevu alıp makamına gittim. Tabii böyle bir telaşlı gittim yani sonuçta başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın yanına gidiyorsunuz. Odasına girdim ve beni kapıda karşıladı.

Çok şaşırdım yani dedim nasıl bu kadar bir insan yani mütevazi olabilir. Şaşırdım. Genel işlerle ilgili sohbet ettik giderken de kalktı uğurladı. O beni bayağı bir şaşırtmıştı yani.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım - Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum - Mynet CEO'su Ali Rıza Bozkır

Deprem tehlikesi hakkındaki planlarınız neler?

İstanbul’da baktığınızda 39 ilçenin de depremle ilgili riskleri söz konusu. Burada sahile yakınlık ve uzaklıkla aslında çok alakalı değil. Tabii ki belki yakın olanda zeminle ilgili sıvılaşma gibi sebeplerden dolayı risk kat sayısı fazla olabilir ama İstanbul’un 39 ilçesinde bizim depremle ilgili en acil en öncelikli dediğimiz yerlerden başlayarak dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım.

Bunu bilim insanları söylüyor. İstanbul’da bir deprem alakalı tedbir alınması gerektiğini dönüşüm yapılması gerektiğini bilim insanları ifade ediyor. Dolayısıyla bizim de büyükşehir belediye başkanı olarak bu bakış açısı ile hareket etmemiz lazım.

Bilimin ışığında bu konuda tedbir almak zorundayız. Biz 39 ilçe için bir dönüşüm planı ortaya koyuyoruz ve depremle alakalı süreci de ikiye ayırıyoruz. Biri afete hazırlık diğeri de deprem dönüşümü, iki başlıkta yapacağız. Afete hazırlık konusunda yarın olacakmış gibi tedbirler alacağız. Afet toplanma alanları toplanma alanlarında kurulacak çadırlar onların altyapısı, arama kurtarma ekipleri, hasta bakım merkezleri, lojistik merkezler gibi bu tedbirleri almak zorundayız.

Seçimlerde sürpriz beklediğiniz ilçeler var mı?

Var, var! Gerçekten ilçelerde de çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Kartal’da, Maltepe’de ucu ucuna bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor.

'SARIYER'İ KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ AVCILAR'I ALACAĞIZ'

Büyükçekmece’de çok güzel bir yarış var orada önde gözüküyoruz. Sarıyer’de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece’yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor yani Avcılar’ı alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız ilçelerin belki birçoğunda da başa baş bir yarış olacak.







