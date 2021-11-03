HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Ben vuruldum" diyen şahsın yanına giden ekipler gerçeği öğrenince şaşkına döndü

"Ben vuruldum" diyen şahsın yanına giden ekipler gerçeği öğrenince şaşkına döndü

03.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da "Ben vuruldum" diyerek 112'yi çağıran kişinin yanına giden ekipler, karşılaştıkları durum karşısında şaşkına döndü. Alkol aldığı için sarhoş olduğu öğrenilen şahsın, ekipler geldikten sonra vücudundaki eski yarayı göstererek vurulduğunu anlattığı öğrenildi. Sağlık personelleri ile birlikte gelen polisler, bölgede inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

"Ben vuruldum" diyen şahsın yanına giden ekipler gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs "ben vuruldum" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ESKİ YARAYI GÖRÜP VURULDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ise bölgede yaralı bulamazken, ihbarı yapan kişinin sarhoş olduğunu belirledi. Şahsın, vücudundaki eski yarasını gördükten sonra "ben vuruldum" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerden sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

AW457276_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
İşte Suriye'ye dönen göçmen sayısıİşte Suriye'ye dönen göçmen sayısı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale gelmişti! Hayalleri yarım kaldı

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Cem Yılmaz ile gazeteci Aysever kavgası! "Bunu 12 yaşındaki çocuk yazmaz"

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.