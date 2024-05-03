Bengay krem nedir, ne işe yarar? Bengay krem nerelerde kullanılır?

Bengay krem pomad formda yalnızca eczanelerden temin edilebilecek bir medikal üründür. Beyaz bir renge sahip olan bu krem yağsızdır. Ağrılı bölgelerde etkili olan bu krem haricen kullanılan krem çeşitlerinden biridir. Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra kas gevşetici etkisi de bulunduğu değerlendirilmektedir. Her şeyde olduğu gibi bu kremin de önerilen dozdan daha fazla kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Bengay krem nedir?

Bengay krem cilt üzerine uygulanabilen krem çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir. 50 gramlık alüminyum tüpler içerisinde eczanelerde satılan bu kremin bünyesinde bulunan etken madde metil salisilat ve mentol maddeleridir. Yüzde 10 kadar mentol, yüzde 15 kadar da metil salisilat maddesi içermektedir. Etken maddelerin yanı sıra susuz lanolin, trietanolamin, hystrene, su, gliserol monostearat, sorbitan tristearat ve polisorbat 85 gibi yardımcı maddelerde bulunmaktadır.

Bengay krem ne işe yarar?

Bengay krem hem antienflamatuar hem de analjezik özellikler bulunduran bir krem türüdür. Lokal tedavilerde tercih edilen bu krem için bengay krem ne için kullanılır konusu ayrı bir öneme sahiptir. İltihap yok edici ve ağrı kesici niteliklerinden kaynaklı çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde yaygın olarak kullanıldığı değerlendirilen bir kremdir. Bu değerlendirmelere göre;

Ağrılı alanlara sürüldüğünde içerisinde bulunan etken maddelerden kaynaklı damarları genişletmektedir.

Damarlar genişlediği için ağrılı bölgede duyulan acı ve ağrı hissi azalmaktadır.

Ağrıları dindirici özelliğinin yanı sıra kav gevşetici niteliği de mevcuttur.

Kas ve sinirler üzerine binmiş olan yükü hafifletir ve kasların gevşemesini sağlar.

Bu noktada bengay krem kaç saatte bir sürülür konusu önemlidir. Gün içerisinde 2 veya 3 kez sorunlu bölgeye uygulanmaktadır.

Bengay krem nerelerde kullanılır?

Bengay krem ağrı kesici ve enfeksiyon giderici özellikleriyle öne çıkan ve cilt üzerine sürülen bir medikal kremdir. Eczanelerden alınabilen bu krem vücut bölgesinde birçok alanda rahatlıkla kullanılmaktadır. Bu noktada bengay krem hamilelikte kullanılır mı konusu karşımıza çıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde olan kadınların bu kremi kullanmadan önce doktorlarına danışması son derece önemlidir. Değerlendirmelere göre; Bengay kremin kullanıldığı alanlar genel olarak şöyledir:

Eklem ve kas ağrılarında,

Morluklarda, sırt bölgesinde görülen ağrılarda,

Burkulma, ezilme gibi durumlar sonucu ortaya çıkan ağrıların tedavisinde,

Kireçlenme, eklem iltihabı, romatizmal rahatsızlıklarda,

Periartrit, bursit, tendon iltihabı, tendon kılıfı iltihabı gibi problemlerin hafifletilmesinde kullanılır.

Bengay krem yakar mı?

Bengay krem vücutta meydana gelen ağrıların ve iltihapların giderilmesinde etkili olduğu değerlendirilen krem türlerinden biridir. Pek çok kişi bengay krem neden yakar konusu üzerine yoğunlaşabilir. Bu kremin içerisinde yer alan etken maddelerden biri mentol olduğundan uygulama esnasında vücutta bir yanma hissi ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu his bir süre sonra kendiliğinden kaybolmakta ve yerine ferahlatıcı bir his vermektedir.

Bu kremin 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir. Ayrıca her şeyde olduğu gibi bu kremin de istenmeyen yan etkileri ortaya çıkabilir. Uygulanan bölgede kızarıklık, kaşıntı hissi, tahriş, döküntü gibi sorunlar görülebilir. Bu reaksiyonlar bengay krem yan etkileri arasında yer alır. Nefes alamama; el, ayak, dudak veya yüz şişmesi, yutkunamama gibi durumlar ise ciddi yan etkiler olarak kabul edilir. Bu yüzden bu kremi kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınması büyük önem arz eder.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





