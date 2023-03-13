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  4. 'Beni Allah gönderdi' diyen kişiye inanıp dolandırılmıştı! O anların görüntüsü çıktı

'Beni Allah gönderdi' diyen kişiye inanıp dolandırılmıştı! O anların görüntüsü çıktı

13.03.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart'ta İzmir'de yaşanan olay akıllara durgunluk vermişti. Beyaz sakallı, kırmızı montlu bir kişi gözüne kestirdiği bir vatandaşın yanına giderek, "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım." sözleriyle dolandırıcılık yaptı. 3 üniversite mezunu olduğu belirlenen mağdur ilk ifadesinde, "O sırada içimden dua ediyordum" derken o anların görüntülerine de ulaşıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde Hızır Aleyhisselam olduğunu iddia eden şahsın üç üniversite bitiren kişiyi kurban borcu olduğunu ve paraları Cebrail Aleyhisselam’a vereceğini söyleyerek 2 bin 500 lira dolandırmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Mağdur olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anlarken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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"BENİ ALLAH GÖNDERDİ" DEMİŞTİ

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek, "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi. Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çekip veren Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.’yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi.

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O ANLAR KAMERALARA YAKALANDI

T.Ç. ile mağdur Ş.T.’nin birlikte banka şubesine gittiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde T.Ç. ile Ş.T.’nin birlikte konuşup yürüyerek banka şubesine gittikleri, Ş.T.’nin şubeye girip aldığı paraları T.Ç.’ye teslim ettiği anlar yer aldı.

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"O SIRADA İÇİMDEN DUA EDİYORDUM"

Mağdur Ş.T., polis merkezinde verdiği ifadesinde, "1.70 boylarında aşırı kilolu, kır saçlı, beyaz sakallı şahıs yanıma yaklaşarak, ’Beklediğin kişi benim. Beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim’ dedi. Ben de o sıralar içimden dua ediyordum. Nasıl oldu bilmiyorum ama şahsa inandım ve bankaya giderek bin TL çektim. Zanlı parayı az bulunca bankamatikten bin 500 TL daha çekerek toplam 2 bin 500 TL para verdim. Parayı verdikten sonra ayrıldık. Ayrılınca da dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)


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İzmir dolandırıcı

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