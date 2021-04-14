Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ! Dayanılmaz acı !

Şifanur Gül'ün hayat verdiği İkra karakteri bıçaklanma sonucu ölerek diziden ayrıldı. Sevdiğini babasının öldürdüğünü öğrenen Kerem bu durum karşısında ne yapacak? Öfkesi nasıl dinecek? Alpay hakettiği cezayı alacak mı?

Son yayınlanan Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanında ise İkra ve Mithat'ı Alpay'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kerem, İkra'nın katilinin babası Alpay olduğunu öğrenince çileden çıktı. TRT'de yayınlanan ve final bölümü yaklaşan dizide ilk bölümden beri kötülüklerinin ardı arkası kesilmeyen Alpay, son hamlesiyle köşeye sıkıştı.

Benim Adım Melek 60. bölüm finalinde Alpay, Mithat'la tartışması sırasında Mithat'ı ve İkra'yı bıçakladı. 61. bölüm ilk fragmanında düğünü kana bulayan olay karşısında tüm aile şoka girmişti. Alpay'ın işlediği bu cinayet herkesi hüzne boğarken, dizinin hayranları Halil ve Melek çiftinin mutluluğunun bu şekilde yarıda kalmasına sitem ederken yeni bölümde olacaklar merak edildi.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZET

Zümrüt'ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt'üne kavuşur. Ömer, Zümrüt'ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer'in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor?

Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel'in kapısına dayanırlar. İkra'nın abisi gerçekten o mudur?

Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana'ya yerleşen Alpay'ın aklı Antep'te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır.

Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce'nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel'in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan'la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?

