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Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ! Dayanılmaz acı !

14.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Adım Melek dizisinin 60. bölümde İkra ve Mithat bıçaklanmış, Melek ve Halil'in en mutlu gününe bu kara haberle gölge düşmüştü. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanında İkra ve Mithat'ın cenazesi ve Kerem'in üzüntüsü seyircileri duygulandırdı. Benim Adım Melek 61. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak.

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ! Dayanılmaz acı !

Benim Adım Melek 60. bölüm finalinde Alpay, Mithat'la tartışması sırasında Mithat'ı ve İkra'yı bıçakladı. 61. bölüm ilk fragmanında düğünü kana bulayan olay karşısında tüm aile şoka girmişti. Alpay'ın işlediği bu cinayet herkesi hüzne boğarken, dizinin hayranları Halil ve Melek çiftinin mutluluğunun bu şekilde yarıda kalmasına sitem ederken yeni bölümde olacaklar merak edildi.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM 1. FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM ÖZET

Son yayınlanan Benim Adım Melek 61. bölüm 2. fragmanında ise İkra ve Mithat'ı Alpay'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kerem, İkra'nın katilinin babası Alpay olduğunu öğrenince çileden çıktı. TRT'de yayınlanan ve final bölümü yaklaşan dizide ilk bölümden beri kötülüklerinin ardı arkası kesilmeyen Alpay, son hamlesiyle köşeye sıkıştı.

Şifanur Gül'ün hayat verdiği İkra karakteri bıçaklanma sonucu ölerek diziden ayrıldı. Sevdiğini babasının öldürdüğünü öğrenen Kerem bu durum karşısında ne yapacak? Öfkesi nasıl dinecek? Alpay hakettiği cezayı alacak mı?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZET

Zümrüt'ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt'üne kavuşur. Ömer, Zümrüt'ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer'in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor?

Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel'in kapısına dayanırlar. İkra'nın abisi gerçekten o mudur?

Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana'ya yerleşen Alpay'ın aklı Antep'te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır.

Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce'nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel'in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan'la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?

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TRT 1

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