'Benim çığlığımı kimse duymadı’ dedi, korkunç gerçek ortaya çıktı

İddialara göre; Kezban-Osman Y. çifti, 2009 yılında, o tarihte 16 aylık olan Y., adlı kız çocuğunu biyolojik baba Murat S.'den evlatlık aldı. 8 yıl evli kalan çift, 2017 yılında boşandı. Bir yıl sonra ise, Kezban S., Y.'nin biyolojik babası Murat S. ile evlendi. Şu an 13 yaşında olan Y., geçen ocak ayında gittiği anneannesinin evinde duyduğu çığlık sesi üzerine, "Benim çığlığımı kimse duymadı" dedi. Anneanne ile dedenin ne olduğunu sorduğu çocuk, üvey babası Osman Y.'nin 8 yaşından 10 yaşına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. İLK DURUŞMADA TAHLİYE, İKİNCİ DURUŞMADA BERAAT 51 yaşındaki üvey baba gözaltına alınıp, tutuklandı. Ancak Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. İkinci duruşmada da beraat ettirildi. 14 gün arayla görülen 2 duruşma sonunda verilen karar, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile mücadele eden dernek temsilcilerini isyan ettirdi. '8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE YIKILDIK' Y.'ye annelik yapan Kezban.S., "Eşimden boşanınca ailemin yanına döndüm. Murat kızını görmeye geliyordu. 2018 yılında evlendik. Geçen ocak ayında, annemlere gittik. Komşumuzun evinde bir olay yaşandı. Çocuk annesini dövmüş. Kadın çığlık atıyordu. Kızım Y., durumdan etkilenmiş. Annem ve babama; ‘O kadının çığlığını duyduk ama benim çığlığımı kimse duymadı' diyor. Sonra başından geçen olayları anlatıyor. Hemen Balıkesir’e geldik ve şikayetçi olduk. Osman Y., tutuklandı. İlk duruşmamız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görüldü. Çıkan tahliye kararıyla yıkıldık. Mahkemede neredeyse hiç çocuğun istismarı konuşulmazken, bizim Murat ile evliliğimiz dile getirildi. Eşimi aldattığımı öne sürdüler. 22 Mart’ta görülen ikinci duruşmada da beraat aldı. Çıkan karara inanamıyoruz" dedi.

"UZAKTAN DA OLSA ÇOCUĞUMUN MUTLULUĞUNU GÖRMEK İSTİYORDUM" Biyolojik baba Murat S. de “İlk eşimden olan kızımı 16 aylıkken çaresizlikten evlatlık verdim. Çocuğumu evlatlık verdikten sonra da hasret ve özlem gidermek için görmeye gidiyordum. Bu benim için zordu ama çocuğumun anne-babaya, sıcak yuvaya sahip olmasıyla kendimi teselli ediyordum. Çocuğumun uzaktan da olsa mutluluğunu görmek istiyordum. Babası olduğumu bilmiyordu. Sonra Kezban'la evlendik. Evlatlık verdiğim üvey baba tarafından, 8-9 yaşlarındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Baba olarak, çocuğuma yapılan bu istismar olayının aydınlatılmasını istiyorum. Başka ailelerin de çocuklarının istismara uğramaması adına bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kendimi ifade etmekte bile çok zorlanıyorum. Bu istismar olayına karşı pes etmeyeceğim. Kanımın son damlasına kadar, son nefesimi kadar bu davanın arkasındayım. Ne olursa olsun, çocuğuma yapılanın cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu. "TAHLİYE KARARIYLA HUKUKSUZLUK BAŞLADI" Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarına Karşı Mücadele Derneği'ndan avukat Tuğba Bolat ise ilk duruşmada verilen tahliye kararına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Tahliyenin gerçekleştirilmesi olaydaki hukuksuzluğun başlangıcı. Delillerin toplandığı gerekçesi ile tahliye kararı verilemez. Verilecekse bile hükümle birlikte, beraatla birlikte tahliye kararı verebilirsiniz. Aile, tahliye kararından sonra bize, derneğimize başvurup, hukuki yardım almak istediklerini söyledi. Dosyaya dahil olduk. Tabi Balıkesir'de her zaman olduğu gibi dosyaya sunduğumuz müdahillik dilekçemiz kabul edilmedi. Sonraki duruşmada ise sadece bir tanık beyanı alındı. Annenin özel hayatına girildi. Savcı mütalaasında sanığın cezalandırılmasını, tutuklanmasını istedi. Gizlilik kararı olmamasına rağmen içeri alınmadık. Avukat olarak en azından duruşmada bulunma hakkımız varken engellendi. Ortada istismara uğramış bir kızımız var. Beyanlarında hiçbir çelişki yok. Alınan doktor raporlarında da eskiye yönelik olarak kızlık zarında yırtık tespit edildi. Sanığın cezalandırılması gerekirken, beraatine karar verilmesi, bizim hayatımız da görmüş olduğumuz bir karar değil. Yani çok istisnai bir durum olması gerekiyor ki, beş dakikalık bir arada sanığın beraatine karar verildi. Bu işin peşini bırakmayacağız, ailenin yanında olacağız.”