Kanser taramasını böyle paylaştı

Hastalığının üçüncü evresinde olan 24 yaşındaki hemşire McLennan, kansere yakalandığı ortaya çıkmadan önce üç aydan fazla bir süre hastaneye gidip geldi. Bu süreçte yaşadığı ağrıların psikolojik olduğu söylendi ancak hastalığı günden güne tüm vücudunu sardı.
PET taraması sonunda vücudu adeta kansere teslim olmuş gibiydi. Hatta hastalığı çok şiddetli olduğu için doktorlar ertesi günü görebileceğini bile düşünmüyordu. McLennan geciken tedavisi için şöyle konuşuyor:'' Göğüs ağrılarım vardı. Ve doktorlar bu ağrıların neden kaynaklandığını bulmak için aylar harcadı.
Dalak ve karaciğerinde tümör olduğu tespit edilen Georgia'ya PET taraması sonunda kanserin aslında ne kadar büyük bir alanı kapladığı gözlendi.
Kemoterapi ve omurilik enjeksiyonları geçiren Georgia, ''Başlangıçta kanser olduğumu hiç düşünmedim. Çünkü zayıflama, ateş, döküntü gibi kanser belirtileri yaşamadım. Sanırım doktorlar da bu semptomları yaşamadığımı görünce benim psikolojik bir ağrı yaşadığımı düşündüler. Ancak sonunda 3. evre Burkitt lenfoması teşhisi konuldu'' diye konuştu.
Georgia, başka bir kişinin hayatını kurtarması umuduyla hastalığın belirtileri konusunda farkındalık yaratmak için hikayesini paylaştı.
Burkitt lenfoma nedir?
Burkitt lenfoma Non-Hodgkin lenfomanın üç tipinden biridir. Non-Hodgkin lenfoma kanser hücrelerinin lenf sisteminde oluştuğu bir tip kanserdir. Lenf sistemi enfeksiyon ve hastalıkla savaşan beyaz kan hücrelerinin üreten, depolayan ve taşıyan sistemdir. Kemik iliği, dalak ve lenf bezlerini içerir.
Hastalığa özgü belirtileri;
• Karında ağrı ya da şişlik
• Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik
• Bulantı ve kusma
• Sindirim sisteminde(mide ve bağırsaklarda) kanama
Burkitt lenfoma çok hızla büyüyen bir tümördür. Tümör kitlesi diğer organları sıkıştırabilir ve birçok hayati sorunlara sebep olabilir:
• Hava yolunda tıkanma (nefes almada zorluk)
• Ritim bozukluğu (düzensiz kalp atışı)
• Bağırsaklarda tıkanma ya da delinme (dışkının vücuttan atılmasını engeller)
• İdrar yollarında tıkanma (böbreklerden yeterli idrar akışını engeller)
• İnferior vena cava damarında tıkanma (kalbe yeterli kan akışını engeller)
• Kafaiçi basıncında artış ( beyinde sıvı birikmesi sonucu baş ağrısı, görme problemleri, bulantı ve/veya kusma, bilinç değişikliği)
Burkitt lenfoma nasıl tedavi edilir?
Burkitt lenfoma yüksek doz kanser öldürücü ilaçlarla yani kemoterapi ile tedavi edilir. Kemoterapi radyoterapi kadar ya da radyoterapiden daha etkindir ve radyoterapi bir hastanın kemoterapiye başlamasını ya da kemoterapi almasını zorlaştırır. Bu yüzden, kemoterapi tercih edilecek tedavi şekli olmalıdır.
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