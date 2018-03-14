Kanser taramasını böyle paylaştı

Hastalığının üçüncü evresinde olan 24 yaşındaki hemşire McLennan, kansere yakalandığı ortaya çıkmadan önce üç aydan fazla bir süre hastaneye gidip geldi. Bu süreçte yaşadığı ağrıların psikolojik olduğu söylendi ancak hastalığı günden güne tüm vücudunu sardı.

PET taraması sonunda vücudu adeta kansere teslim olmuş gibiydi. Hatta hastalığı çok şiddetli olduğu için doktorlar ertesi günü görebileceğini bile düşünmüyordu. McLennan geciken tedavisi için şöyle konuşuyor:'' Göğüs ağrılarım vardı. Ve doktorlar bu ağrıların neden kaynaklandığını bulmak için aylar harcadı.

Dalak ve karaciğerinde tümör olduğu tespit edilen Georgia'ya PET taraması sonunda kanserin aslında ne kadar büyük bir alanı kapladığı gözlendi.

Kemoterapi ve omurilik enjeksiyonları geçiren Georgia, ''Başlangıçta kanser olduğumu hiç düşünmedim. Çünkü zayıflama, ateş, döküntü gibi kanser belirtileri yaşamadım. Sanırım doktorlar da bu semptomları yaşamadığımı görünce benim psikolojik bir ağrı yaşadığımı düşündüler. Ancak sonunda 3. evre Burkitt lenfoması teşhisi konuldu'' diye konuştu.