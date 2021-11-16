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Benjamin Mendy: Manchester City'nin oyuncusuna yeni tecavüz suçlamaları

16.11.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy resmen iki tecavüz vakasıyla daha suçlandı. Gözaltında tutulan 27 yaşındaki sol bek Mendy, daha önce de altı tecavüz ve bir cinsel suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Benjamin Mendy: Manchester City'nin oyuncusuna yeni tecavüz suçlamaları

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha yöneltildi.

Halen gözaltında tutulan 27 yaşındaki sol bek, daha önce de altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla itham edilmişti.

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları, geçen yılın Ekim ayından bu yılın Ağustos ayına kadar çeşitli dönemleri kapsıyor.

Benjamin Mendy hakkında şikayette bulunan dört kişinin 16 yaşından büyük oldukları açıklandı.

Daha önce 10 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Mendy, 2017'de 52 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu.

Manchester City kadro dışı bırakmıştı

Manchester City, Benjamin Mendy'i, yöneltilen suçlamalar ve hakkında açılan davalar sonrası kadro dışı bırakmıştı.

Benjamin Mendy'nin kariyerinde Fransa ile bir Dünya Kupası, Manchester City ile de üç Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.

Mendy ile birlikte 40 yaşındaki Louis Saha Matturie'ye de, Mart-Ağustos 2021 dönemine ilişkin dört ayrı tecavüz suçlaması yöneltilmişti.

Mendy ve Matturie, 24 Ocak 2022'de yargıç karşısına çıkacak.

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