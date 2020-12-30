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Bentonit kili nedir? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 30.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Bentonit kili nedir? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Cildin beslenmesi, diri ve sağlıklı bir görünüme kavuşması bir çok farklı yöntem ve ürün bulunmaktadır. Cilt bakımı konusunda son zamanlarda popüler hale gelen ve sıklıkla tercih edilen ürünlerden bentonit kil maskesi nedir? Ne işe yarar?

Vücudu temizlemenin yanı sıra toksinlerden ve bakterilerden arındırmakta etkili olan bentonit kil, bir çeşit volkanik kil çeşididir. Yüz bakımı yapmak için son derece elverişli özelliklere sahip olan bentonit kili kullanımı oldukça kolay olup, maske uygulaması için sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olur. Günlük yaşamın yoğunluğu, havadaki bakteriler, toz, yağ ve buna benzer daha birçok etken cildimizin kirlenmesini ve zamanla yıpranmasını sağlar. Bu sebeple bir takım yöntemlerle bakım yapmak çok daha sağlıklı olmanızı ve hatta vücudunun hastalıklara karşı direncinin artmasını sağlar.

Vücudun Direncini Artıran Bentonit Kil

Montmorillonit olarak da adlandırılan bentonit kili, volkanik küllerden oluşur. Fort Benton, Montana’da bulunan büyük kil birikintisinden adını alan bu ürün, gri renkte yumuşak bir yapıya sahiptir. Dokusu son derece ince olup kokusuzdur. Bu sayede kullanıcılar rahatsız olmadan kullanabilirler. Bentonit kili yüz maskesi, doğal yapısıyla leke bırakmaz ve güzellik tariflerinde sıklıkla tercih edilir. Bu kilin vücuttaki toksinleri atmasının yanı sıra yine vücuttaki yabancı maddeleri, kimyasalları ve vücuda ağır gelecek maddeleri de emerek daha sağlıklı olmasını sağlar. Bentonit kil, temizlik ürünlerinde kullanıldığı gibi detoks malzemesi olarak da kullanır. İnsanlar dışında, kümes hayvanları içinde kullanılabilir. Vücut üzerinde doğru bir şekilde alkalize edildiğinde ve doğru kullanma önerilerine uyulduğunda bağırsak bakterilerin dengelediği bilinir.

Detoks Etkisi Yaratan Bentonit Kilin Faydaları Nelerdir?

Hidratlandığı zaman elektrik yükü üretimi özelliği sayesinde eşsiz bir ürün olan bentonit kil maskesi faydaları oldukça fazladır. Toz halinde olan ürünün suyla temas etmesi halinde elektrik bileşenlerinde değişim görülür. Kil, kimyasal ve ağır metalle temas ettiğinde ise vücuttaki toksinleri emer, mineralleri serbest bırakarak vücudun sağlıklı olmasında etkili olur. Bununla beraber vücudun oksijen almasını da artırır. Cilt bakımı açısından son derece faydalı olmasının yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Bentonit kilin sağlığa faydaları;

  • Asit reflü, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sistemi sorunlarında tedavi amaçlı kullanılabilir. Bu anlamda bazı ilaçların etken maddesi olmuştur.
  • Alerjik sorunlarda yardımcı olur.
  • Vücudun mineral dengesini ayarlar.
  • Kusma ve ishal belirtilerinde iyileşme sağladığı görülür.
  • Ağız sağlığı konusunda da etkilidir.
  • Son olarak ise tüm cilt rahatsızlıklarında faydalı bir üründür.

Bentonit kilin yüze faydaları;

  • Cildin oksijen almasını sağlar
  • Gözeneklerin oluşması, akne oluşumu ve benzeri sorunlarda etkilidir.
  • Cildin mineral dengesini ayarlar.

Bentonit Kil Maskesinin Kullanımı Nasıldır?

Doğal ürünler grubunda yer alan bentonit kil, her evde olması gereken bakım ürünlerinin başında gelir. Tek bir alanda değil çeşitli alanlarda kullanılan bu ürün, özel yapısıyla etkisini artırır. Bentonit kil maskesi nasıl yapılır ve kullanım alanları nelerdir derseniz aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Cilt İçin Kullanımı

Bentonit kil suyla karıştırılarak macun haline getirilir. Ardından yüze, böcek ısırıklarına, yara izlerine, cilt kaşıntılarına ya da herhangi bir vücut tahrişine uygulanabilir. Macun uygulandığı bölgede kuruyana ve yıkanana kadar açık bırakılabilir. Kolay olarak hazırlanan bu macun özellikle de egzama, su çiçeği, sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarında yardımcı olur.

Koltukaltı Detoksu

Koltuk altı kararma sorunu zaman zaman can sıkıcı olabilir. Koltuk altı detoksu yapmak için bentonit kil ve sirke karışımı kullanılabilir.

Yüz Maskesi

Birçok güzellik malzemeleri içerdiği toksinleri, saf olduğu için ve cilt tarafından kolaylıkla emildiği için bentonit kullanımı tercih edilir. Nefes alan ve sağlıklı bir cilt için kili su ile karıştırarak maske haline getirin. Yüze sürülen kil 20 dakika bekletilir ve ardından ılık suyla temizlenir. Bu karışımı haftada iki kere cildinize uygulayabilirsiniz. Karışımı su değil de elma sirkesi ile yaparsanız mükemmel ve dengeleyici bir sonuç elde edebilirsiniz.

Ağır Sağlığı İçin Kullanımı

Ağır metallere ve toksinlerin çözülmesinde ve aynı zamanda mineral açısından da oldukça zengin olmasından kaynaklı bentonit kullanımı tercih edilir. Dişlerinizi fırçalamak için kullanılabilir. Fakat tatsız olmasından kaynaklı ağızda kullanımı görecelidir.

Bentonit Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ciltte birçok konuya fayda sağlayan yumuşak yapılı bu bakım ürünü iyileştirici etkisini kaybetmemesi belli başlı durumlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar aşağıdaki şekildedir;

  • Bentonit kilin etkisini kaybetmemesi ve faydalı olması için metal bir kap ile temas ettirilmemelidir. Bu sebeple hazırlanan içeriklerin cam kavanozla saklanmalıdır.
  • Bentonit kili dahili olarak almanız halinde sonuçlarını artırmak için bir saat yiyecek tüketilmemeli ve ardından etkisini de azaltmaması için 2 saat boyunca ilaç kullanılmamalıdır.
  • Herhangi bir sağlık sorunu olanlar da kili kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışmalıdır.
  • Bir diğer önemli detay ise bentonit kil kurşun içermesinden dolayı kesinlikle güvenilir kaynaklardan elde edilmelidir.

Geçmişte de birçok alanda kullanılan bu ürünler son zamanlarda çok daha popüler olmaya başladı. Doğal yapısı ve cildi yenileme özelliği kullanıcıların beğenisini kazanırken aynı zamanda ürünün daha da popüler olmasını sağladı. Alternatif bir çözüm olarak bu kili evde bulundurmak özellikle çeşitli cilt sorunlarından kurtulmanız konusunda yardımcı olur.

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