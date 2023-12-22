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Benzin döküp kendini yakmaya çalıştı, sözleri yürek burktu! 'Neden ağabey?'

22.12.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi. Müteahhitten satın aldığı ve 2 ay sonra tamamlanarak teslim edileceği söylenen evi 5 ay geçmesine rağmen tamamlanmayan Muharrem Yüksel, benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Polisler tarafından ikna edilen ve elindeki benzin bidonu alınan Yüksel'in sözleri ise yürek burktu. Yüksel, olay yerinde kendisini ikna etmeye çalışan asayiş büro amirine, "Neden insanlar verdikleri sözü tutmuyor ağabey" dedi. İşte detaylar...

Benzin döküp kendini yakmaya çalıştı, sözleri yürek burktu! 'Neden ağabey?'

Korkutan olay, Şelale Mahallesi 3547 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir vatandaşın üzerine benzin dökmek suretiyle kendisini yakacağı’ ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi.

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DALGINLIĞINDAN YARARLANARAK ELİNDEKİ BENZİN BİDONUNU ALDI

Olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alırken, olayın yaşanacağı belirtilen daireye giren aralarında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri ve yardımcısının da bulunduğu polis ekipleri adının Muharrem Yüksel olduğu belirlenen şahsı kendisini yakmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin ikna çabası sırasında bir polis memuru şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki benzin bidonunu aldı.

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"NEDEN İNSANLAR VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMUYOR AĞABEY"

İkna edilen Muharrem Yüksel’in asayiş büro amirine ilk sözleri, "Neden insanlar verdikleri sözü tutmuyor ağabey" oldu.

Polislerle birlikte apartmandan dışarı çıkan Yüksel, olayın gerçekleştiği dairenin kendisine ait olduğunu belirterek, "Bu daireyi müteahhitten satın aldım. Parasını ödeyebilmek için Sarılar’daki evimi sattım. Müteahhidin ’2 ay içerisinde evini tamamlayarak teslim edeceğim’ sözlerine inanarak, Sarılar’da evimi satın alan kişiye evi en geç 2 ay içerisinde boşaltacağıma dair söz verdim. Ama 5 ay geçmesine rağmen müteahhit evi tamamlayarak teslim etmedi. Evimi satın alan kişiye mahcup olduğuma mı yoksa evimi teslim alamadığıma mı üzüleyim. Evimi teslim alamayınca kendimi yakmak istedim" dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Müteahhit daire
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