Benzin fiyatları güncel liste vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öte yandan sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir zam da yolda. Bu kapsamda Benzine zam mı gelecek? Benzin ve motorin zammı ne kadar olacak? Zam bu gece yarısı mı yapılacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorine bu gece yarısı dev zam geliyor
Bu gece itibariyle benzine 1 TL 60 kuruş, motorine ise 1 TL 62 kuruş zam geleceği öne sürüldü.
Söz konusu zammın 23 Mart Çarşamba günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.
23 Mart itibarıyla geleceği iddia edilen zam ile İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 Türk Lirasına çıkarken, bir litre motorinin fiyatı 22,25 Türk Lirası'na yükselecek.
18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı benzin ve motorinin litre fiyatı değişmişti. Bu zammın ardından yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatında ise yeni bir artış bulunmuyor. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.
Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,2 TL'dir.
İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,2 TL'dir.
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