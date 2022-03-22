Benzin fiyatları güncel liste vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öte yandan sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir zam da yolda. Bu kapsamda Benzine zam mı gelecek? Benzin ve motorin zammı ne kadar olacak? Zam bu gece yarısı mı yapılacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorine bu gece yarısı dev zam geliyor

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu gece itibariyle benzine 1 TL 60 kuruş, motorine ise 1 TL 62 kuruş zam geleceği öne sürüldü.

ZAM BU GECE YARISI MI YAPILACAK?

Söz konusu zammın 23 Mart Çarşamba günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

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23 Mart itibarıyla geleceği iddia edilen zam ile İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 Türk Lirasına çıkarken, bir litre motorinin fiyatı 22,25 Türk Lirası'na yükselecek.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 22 MART 2022 SALI

18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı benzin ve motorinin litre fiyatı değişmişti. Bu zammın ardından yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

Benzinin litre fiyatında ise yeni bir artış bulunmuyor. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,2 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,2 TL'dir.



