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  4. Benzini bitince dehşeti yaşadı! Husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti

Benzini bitince dehşeti yaşadı! Husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti

27.10.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Kocaeli'de meydana geldi. Arabasının benzini bitince duran bir şahıs, aralarında husumet bulunan ve kendisini takip eden kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kaçan otomobilin cadde üzerindeki bir araca çarptığı ve bir süre çevrede trafiği tehlikeye attığı öğrenildi.

Benzini bitince dehşeti yaşadı! Husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti

Olay, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Turnalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre,otomobiliyle seyir halinde olan C.A., yakıtının bitmesi üzerine aracını park etti. C.A., benzin bidonuyla aracın yakıt deposunu doldurduğu esnada onu otomobille takip eden husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti. C.A. karnından yaralanırken, husumetlisi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

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KAÇAN ŞAHISLAR ARANIYOR

Kaçan otomobilin cadde üzerindeki bir araca çarptığı ve bir süre çevrede trafiği tehlikeye attığı öğrenildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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