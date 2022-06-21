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  4. Benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar! Pazarcılar: "Fazla almıştık"

Benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar! Pazarcılar: "Fazla almıştık"

21.06.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da ilginç bir olay meydana geldi. Samsun’dan Çaykara’ya giden ve pazarcılık işiyle uğraşan 4 kişi Soğanlı Yaylası, Derebaşı virajlarında benzinleri bitince mahsur kaldılar. AFAD ekipleri tarafından köydeki petrole getirilen pazarcılar, benzin aldıktan sonra Çaykara'ya hareket etmek üzere yola çıktılar.

Benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar! Pazarcılar: "Fazla almıştık"

Benzinleri biten pazarcıların başına ilginç bir olay geldi. 27 virajı bulunan Derebaşı virajlarının 6’ncı virajında yokuşu inen Mümin Ergüler kontrolündeki aracın benzini bitti.

"BENZİNİ FAZLA ALMIŞTIK"

Benzini fazla aldıklarını, yokuş çıkarken gaza fazla yüklendiklerini, bu nedenle benzinin virajları tamamlanmadan bittiğini söyleyen şoför Mümin Ergüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durumun Bayburt İl Afad Müdürlüğü arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri gelerek, mahsur kalanların yardımına yetişti.

AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KÖYE İNDİRİLDİLER

3 saatlik çabalar sonucunda mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kontrollü bir şekilde Konursu köyüne indirilerek, köydeki petrole getirildi. Burada benzin alan pazarcılar, yardımlarına gelen AFAD ekiplerine teşekkür ettikten sonra Çaykara’ya hareket etmek üzere yola koyuldular. (İHA)

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Samsun
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