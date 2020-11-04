HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat Albayrak, AKP milletvekillerine "ekonomi" brifingi verdi: Dövize müdahale yok

Berat Albayrak, AKP milletvekillerine "ekonomi" brifingi verdi: Dövize müdahale yok

04.11.2020 08:07 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki hızlı yükselişle eş zamanlı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP milletvekillerine ekonomi gelişmeler konusunda brifing verdi. Albayrak'ın olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtiliyor.

Berat Albayrak, AKP milletvekillerine "ekonomi" brifingi verdi: Dövize müdahale yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP milletvekillerine, ekonomi konusunda brifing verdi.

Bakan Albayrak, bakanlık binasında AKP'li milletvekillerine kapsamlı ekonomi sunumu yaptı. Albayrak, salgın koşullarına rağmen bir çok ülkeye göre ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirtti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren brifingde Albayrak'ın, ABD seçimleri ve koronavirüs salgını gibi etkenler nedeniyle bütün dünyada benzer dalgalanmaların yaşandığına işaret ederek, çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtildi.

Döviz kurları: Tek gösterge değil

Edinilen bilgiye göre toplantıda, son dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükseliş de gündeme geldi. Milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlayan Albayrak, dünyada artan belirsizlik nedeniyle döviz kurlarının dalgalı seyrettiğini ifade etti.

Bu durumun Türkiye'ye özgü olmadığını ve tüm dünyada bu tür dalgalanmalar yaşandığını kaydeden Albayrak, bir süre sonra dengeye oturacağını belirtti.

Toplantıya katılan bazı milletvekilleri, Albayrak'ın "olağanüstü bir durum, gelişme olmadıkça dövize müdahale edilmeyeceği" mesajı verdiğini ifade etti.

Albayrak ayrıca, döviz kurlarının ekonominin performansı için tek kriter olmadığını belirterek, ekonominin en önemli üç ayağını oluşturan, istihdam, üretim ve pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanmasına karşın istihdamda da birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi durumda olunduğunu anlattı.

Ekim ayı ihracatının 17 milyar dolar dolayında olduğunu vurgulayan Albayrak, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olduğuna işaret etti.

Büyüme rakamı: 0'ın üstü, 1'in altı

Pandemi nedeniyle Çin dahil, birçok ülkenin büyüme rakamlarını revize ettiğini ifade eden Albayrak, Türkiye için ise bu rakamın "0'ın üstü, 1'in altı" olarak öngörüldüğünü söyledi.

https://www.youtube.com/watch?v=\_hmY0rBynbk

Toplantıda bazı milletvekilleri, piyasanın canlanması için yaz aylarında düşük faizli kredi uygulamasının konut ve otomobil fiyatlarını yükselttiğine işaret ettiler.

Özellikle ikinci el otomobildeki artışa dikkat çekildi. Bakan Albayrak ise pandemi nedeniyle otomobil üretiminin düştüğünü, ancak şimdi üretimin artmaya başlamasıyla, sıkıntının azalacağı beklentisini dile getirdi.

Albayrak, yükselişin sürmesi halinde yeni bazı önlemlerin devreye sokulabileceğini de vurguladı.

Altyapı yatırım hedeflerini de anlatan Albayrak, 2021'den itibaren demiryolu yatırımlarına ağırlık verileceğini de ifade etti.

PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Depremden 102 saat sonra kedi mucizesiDepremden 102 saat sonra kedi mucizesi
Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri
En Çok Okunan Haberler
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti’li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Diğer Haberler
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Depremden 102 saat sonra kedi mucizesi
Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü
Korkun kaza! Bariyerler delip geçti
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Bir deprem daha... Bu kez Aydın'da
Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Ankara'da eğlence mekanlarına polis denetimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.