Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Berat Kandili’nde Müslümanlar, günahlardan arınma, af dileme ve bağışlanma umuduyla dua ve ibadetlerde bulunur. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve Müslümanlar için oldukça önemli bir gece olur. Bu sebeple tüm Müslümanlar mesajlarla birbirlerinin Berat Kandili’ni kutlarlar. En güzel Berat Kandili mesajlarını haberimizde derledik.
• Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
• ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.
• Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
• Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
• TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız beraat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.
• AIIah'In rahmeti, bereketi sizinIe oIsun, gönüI güneşiniz hiç soImasın, yüzünüz aydın oIsun, kabriniz nur doIsun, makamınız Firdevs, duaIarınız kabuI oIsun. KandiIiniz kutIu oIsun…
• Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…
• Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.
• Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
• Bu gece Berat Kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…
• Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
• Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun