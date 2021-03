Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Berat Kandili’nde Müslümanlar, günahlardan arınma, af dileme ve bağışlanma umuduyla dua ve ibadetlerde bulunur. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve Müslümanlar için oldukça önemli bir gece olur. Bu sebeple tüm Müslümanlar mesajlarla birbirlerinin Berat Kandili’ni kutlarlar. En güzel Berat Kandili mesajlarını haberimizde derledik.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

• Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

• ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

• Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…