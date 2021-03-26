HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

26.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili, bu sene 27 Mart Cumartesi günü idrak ediliyor. Müslümanlar için özel bir yere sahip olan kandil günlerinde ise vatandaşlar sevdiklerine kandil mesajı gönderiyor. Berat Kandili zamanında da bu konudaki araştırmalar oldukça sık yapılıyor.

Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Berat Kandili’nde Müslümanlar, günahlardan arınma, af dileme ve bağışlanma umuduyla dua ve ibadetlerde bulunur. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve Müslümanlar için oldukça önemli bir gece olur. Bu sebeple tüm Müslümanlar mesajlarla birbirlerinin Berat Kandili’ni kutlarlar. En güzel Berat Kandili mesajlarını haberimizde derledik.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

• Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

• ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

• Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

berat5

• Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

• Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

• TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız beraat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.

• AIIah'In rahmeti, bereketi sizinIe oIsun, gönüI güneşiniz hiç soImasın, yüzünüz aydın oIsun, kabriniz nur doIsun, makamınız Firdevs, duaIarınız kabuI oIsun. KandiIiniz kutIu oIsun…

berat1

• Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…

• Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

• Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

berat7

• Bu gece Berat Kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…

• Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

• Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisi hakkında iddianame

Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı uzunluğu nedir? Süveyş Kanalı ne zaman açıldı?

Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği durdu!

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin MSB'den açıklama

Akşam namazı saat kaçta? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz

Türkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.