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  4. Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

17.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili huzurun, dinginliğin insanın kendi kendine kaldığı zamanlardan biridir. Böyle mübarek bir kandil gününde insanlar, sevdikleri de böyle hissetsin diye birbirlerine kandil mesajları yollar. Bu yüzden Berat Kandili mesajları, özellikle kimsenin atmadığı, ilk kez duyulan ve atılan mesajlar ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, yakınlarına yeni Berat Kandili mesajları yollamak için hummalı bir araştırma içine girdi. İşte Berat Kandili mesajları!

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Kandiller manevi huzurun yaşandığı mukaddes günlerdir. Berat Kandili içinde olduğumuz şu saatlerde günlük işlerin karmaşasından, hızlı akan hayattan bir nebze ulaşmak gerekir. Bunu yapmak için de kandil geceleri bulunmaz bir nimettir. Berat Kandilinde dua kapıları ağzına kadar açılır. Bu günlerin ehemmiyetini bilenler, sevdikleri de bu nimetten yararlansın diye Berat Kandili mesajları atıp aynı duygulara ortak olsun isterler. Biz de sevdiklerinize yollamanız için birbirinden değerli, anlamlı, uzun ya da kısa Berat Kandili mesajlarını sizler için bir araya getirdik...

2022 ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Mübarek Berat Kandilinizi kutluyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde size, ailenize ve Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin. Tüm dularımızın kabul olmasın dileğiyle hayırlı kandiller...

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun


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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
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