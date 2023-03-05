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Berat Kandili ne zaman, bugün mü? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Berat Kandili faziletleri...

05.03.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük bir önemi olan Berat Kandili'ne sayılı saatler kaldı. Müslümanlar bu önemli günü dua, ibadetle geçirecek. Regaip ve Miraç kandillerinin ardından sıra Berat Kandili'ne geldi. Peki Berat Kandili ne zaman, bugün mü? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Berat Kandili faziletleri..

Berat Kandili ne zaman, bugün mü? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Berat Kandili faziletleri...

Berat Kandili İslam dünyasında en önemli günlerden biridir. Berat Kandili'nde ibadet etmek kadar kandilin anlam ve önemini bilmek de önemlidir. Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edecek. Diyanet'in Berat Kandili açıklamasına içeriğimizde yer verdik. Peki Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Berat Kandili faziletleri...

Berat Kandili ne zaman, bugün mü? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Berat Kandili faziletleri...

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet’in geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşım şöyle; Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 19

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki; “Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder" buyuruyor.
Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

Berat Kandili ne zaman, bugün mü? Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte Berat Kandili faziletleri...

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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Berat kandili kandil dua ibadet ne zaman

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