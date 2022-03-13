Berat Kandili önemi nedir, fazileti nedir? 2022 Berat Kandili anlamı ve önemi!

Dini günler takvimi ve Berat Kandili'nin tarihi merak ediliyor. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan kandil günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, öncesinde arayışa geçmeye başladı. "Berat Kandili'nin önemi nedir?" sorusu da sorgulanıyor. Peki Berat Kandili'nin fazileti ve anlamı nedir? İşte idrak edileceği tarih ve önemi...

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.

Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi ayrıca hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat olarak tarif edilebilir. Bu kıymetli gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açmakta ve bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş durumdayke; dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruhsağlığımızı bozmaya başlamıştır. Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına büyük önem vermiştir. Berat gecesini idrak ettiğimiz bugünlerde hepimiz Yüce Allah’ın Kur’an’da kendisinden ümit kesmememizi isteyen ve bizleri affedeceğini müjdeleyen mesajına kulak vermeliyiz ve kendimize pek çok konuda çekidüzen vermeliyiz.

