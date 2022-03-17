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Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur ve fazileti nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu var mı yok mu?

17.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili bir çok nimeti ile gelir. Berat kendi kendine bir nimettir. Bu mübarek günde yapılan her ibadetin ayrı bir önemi vardır. İslam dünyası için kandiller ayrı bir yerdedir. Berat Kandilinde tutulan oruç, edilen dualar insana huzur ve sakinlik verir. 17 Mart Perşembe günü yani bugün Berat Kandili. Bu günde en çok araştırılan konu oruç oldu. Berat Kandili orucu olup olmadığı, Berat Kandili orucu kaç gün tutulur bunlar başta gelen sorulardır. İşte detaylar!

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur ve fazileti nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu var mı yok mu?

Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler araştırılmaya devam ediyor. En çok araştırılan da oruç oldu. Kandilin hayrına17 Mart Perşembe gününü ibadet ayırmaya ayıran vatandaşlar Berat kandili orucunu araştırıyor. Bilindiği gibi mübarek berat gecesinde edilen duaların kabul olacağı, günahların affedileceği ve bütün duaların, dileklerin bir yere ulaşacağı bilinir. Berat Kandilinin yüzü suyu hürmetine Berat Kandili orucu tutmak isteyen Müslümanlar Berat Kandili orucunun hangi tarihte ve kaç gün tutulacağını araştırıyor. İşte Berat Kandili orucuna dair araştırılan detaylar!

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

İslam dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışı ile başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Örneğin “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Sonuç olarak bakıldığında kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

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Oruç Berat kandili
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