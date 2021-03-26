Berat ne demek? Beratın anlamı nedir?

Üç ayların gelişiyle birlikte müslümanların heyecanla beklemeye başladığı mübarek gün Berat Kandili, yarın yani 27 Mart Cumartesi günü idrak edecek. Müminler Berat Kandili'nin anlamını ve önemini merak edip araştırmaya koyuldu. Peki Berat ne demek?

BERAT NE DEMEK? BERATIN ANLAMI NEDİR?

Berat kelimesi İslam inancına göre "temize çıkma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma" gibi çeşitli anlamlara geliyor.

Hz. Muhammed'in, Berat Kandili ile ilgili şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim."

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Berat" kelimesinin asıl hali "Berâet"tir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarına gelmektedir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden arınıp, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört ismi bulunmaktadır; mübarek gecenin en meşhur ismi ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleri de vardır.



