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  4. Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Kabine sonrası kuaförler kapandı mı?

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Kabine sonrası kuaförler kapandı mı?

27.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan 2021 dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün ülkenin 29 Nisan tarihi itibariyle 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanmaya geçtiğini söyledi. Peki, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Kabine sonrası kuaförler kapandı mı?

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık mı? Kabine sonrası kuaförler kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?

Berberlerin, kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin son durumu için İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm iş yerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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