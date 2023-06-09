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Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız son hali

09.06.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Gökyıldız 2. Sayfa magazin programının sezon finaline konuk olacak. Bir dönemin çocuk yıldızı 2. Sayfa'nın Instagram hesabından yapılan duyuru sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye, Kızım ve Çocukluk gibi dizilerde sergilediği performansla hafızlara kazınan Gökyıldız vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, 2. Sayfa konuğu bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız son hali...

Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız son hali

Beren Gökyıldız 9 Haziran 2023 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına katılacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye, Kızım ve Çocukluk gibi dizilerde oynayan Beren Gökyıldız'ın son hali merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa konuğu Beren Gökyıldız'ın son hali...

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beren Gökyıldız, 2009'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Beren Gökyıldız Oyunculuk kariyerine ilk olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazandı.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır.Daha sonra Star TV'de yayınlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan, Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almıştır.

Ardından Bizim Hikaye adlı dizide Ayşe karakterini oynamıştır. TV 8'de yayınlanmış olan Kızım adlı dizide Öykü karakterini oynamış. Sonra FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Betüş karakterini oynadı.

2. SAYFA KONUĞU BEREN GÖKYILDIZ'IN SON HALİ

B1

B2

B3

B4

B5

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