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  4. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki lüks evlerinde taharet musluğu krizi

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki lüks evlerinde taharet musluğu krizi

28.01.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Çift Londra’dan yeni aldıkları dubleks evlerine yerleşti yerleşmesine ama tuvalet konusunda problem yaşamalarıyla da gündem olmaktan kurtulamadılar.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki lüks evlerinde taharet musluğu krizi

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyordu. Son olarak çift Londra'da dubleks eve yerleşti.

Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çifte dair Müge Dağıstanlı 10Haber'de bir yazı kaleme aldı.

Yazıda çiftin tuvalet sorunu yaşamasına dair şu ifadeler kullanıldı:

Ekran Alıntısı

TUVALET SORUNU

"Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti Londra’dan yeni aldıkları dubleks evlerine yerleşti. Daha önce kirada oturuyorlardı. Korel evden yaptığı paylaşımlarda eşyaları, malzemeleri Türkiye’den seçtiklerini özellikle belirtiyor. Ancak tuvalet konusunda problem yaşamışlar. Türk tipi klozet yaptırmalarına izin verilmemiş. Kentte, musluk suyu kullanıldığı için bunun şebekeye karışma riski nedeniyle taharet musluğu yasakmış. Ama Korel, bir Türk markası sayesinde bu sorundan kurtulmuş. Bu arada Londra’daki Türkler’in, WhatsApp gruplarındaki konulardan biri de Bergüzar Korel’in evine ne yaptırdığı, nereden neler satın aldığı."

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Bergüzar Korel turu aktan
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