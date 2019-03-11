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BERKİN ELVAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İstanbul DHA Gezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İstanbul DHA
Gezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı.
Şişli, Feriköy Mezarlığı'nda, saat 14.00'te başlayan anma öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mezarlığa giriş yapanların üstünü aradı. Anmaya CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP Parti Meclisi Üyesi, Erdal Aksünger, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile Taksim Dayanışması üyeleri katıldı. Mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Anma töreni Berkin Elvan için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

"BENİM ÇOCUĞUM YAŞIYOR"
Saygı duruşunun ardından açıklama yapan baba Sami Elvan, "Benim çocuğum ve benim çocuğum gibi çocuklar bu yolda bedenlerini kaybettiler. Berkin Elvan vurulalı tam 6 yıl oldu. Bugünde 5'inci yılını anıyoruz. Benim çocuğum yaşıyor ben ondan adım gibi eminim. Çünkü anıları hiç aklımdan çıkmıyor. Yaşamasaydı unuturduk, bu insanlar da unuturdu" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun mezarlığa girişi
-Berkin Elvan'ın anne ve babası
-Berkin Elvan'nın aile üyelerinin mezar taşını öpmesi
-Mezar taşına çiçek bırakılması
-Saygı duruşu
-Sami Elvan'ın basın açıklaması
-Anmaya katılan milletvekillerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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