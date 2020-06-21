Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne?

Gezi Parkı eylemlerinde başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden Berkin Elvan hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. İşte Berkin Elvan hakkında tüm bilgiler...

BERKİN ELVAN NERELİ? BERKİN ELVAN KİMDİR?

Elvan, 5 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

BERKİN ELVAN'IN ÖLÜM TARİHİ NE?

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetti. Berkin Elvan'ın ölümü üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı ve protestolar düzenlendi. Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde düzenlenen törenle Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

BERKİN ELVAN NASIL ÖLDÜ?

Gezi parkı eylemlerinin sürdüğü 16 haziran 2013 günü Okmeydanı'nda Berkin Elvan’ın başına gaz kapsülü isabet etti. Berkin, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 269 gün komada kaldı. 11 mart 2014'te 15 yaşında hayatını kaybetti. Yaralandığında 45 kilo olan Berkin, hayatını kaybettiği gün 16 kiloydu. Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı kaynaklarda ise Berkin Elvan'ın eylemlere katıldığı ve olayın bu sırada gerçekleştiği belirtilmiştir. Olayın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde protesto gösterileri düzenlenmiştir.

