HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne?

Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 02:05 | Son Güncelleme

Berkin Elvan, Taksim Gezi Parkı olaylarında polis silahından çıkan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Peki sosyal medyada gündem olan Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne? İşte tüm detaylar...

Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne?

Gezi Parkı eylemlerinde başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden Berkin Elvan hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. İşte Berkin Elvan hakkında tüm bilgiler...

BERKİN ELVAN NERELİ? BERKİN ELVAN KİMDİR?

Elvan, 5 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

BERKİN ELVAN'IN ÖLÜM TARİHİ NE?

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetti. Berkin Elvan'ın ölümü üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı ve protestolar düzenlendi. Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde düzenlenen törenle Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

BERKİN ELVAN NASIL ÖLDÜ?

Gezi parkı eylemlerinin sürdüğü 16 haziran 2013 günü Okmeydanı'nda Berkin Elvan’ın başına gaz kapsülü isabet etti. Berkin, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 269 gün komada kaldı. 11 mart 2014'te 15 yaşında hayatını kaybetti. Yaralandığında 45 kilo olan Berkin, hayatını kaybettiği gün 16 kiloydu. Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı kaynaklarda ise Berkin Elvan'ın eylemlere katıldığı ve olayın bu sırada gerçekleştiği belirtilmiştir. Olayın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde protesto gösterileri düzenlenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyorMuazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor
İş kanununda izin süreleriİş kanununda izin süreleri

En Çok Okunan Haberler

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

Operasyonu eleştiren ABD'li kuruluşlara Türkiye'den sert tepki

Operasyonu eleştiren ABD'li kuruluşlara Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü hediye etti

Evlilik teklifi kabusa döndü! 3 kişi vuruldu, çok sayıda gözaltı var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

Boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı

Boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı

Film izler gibi kavgayı izlediler! Sosyal mesafe unutuldu

Film izler gibi kavgayı izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.