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Berkin Elvan’ın öldüğü yerde keşif yapılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D’nin yargılandığı davada, mahkeme 10 Nisan’da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.Gezi olaylarında Okmeydanı’nda çıkan olaylarda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasına ilişkinin duruşmanın görülmesine devam edildi.İstanbul 17.

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D’nin yargılandığı davada, mahkeme 10 Nisan’da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.
Gezi olaylarında Okmeydanı’nda çıkan olaylarda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasına ilişkinin duruşmanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık polis F.D. SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Ayrıca taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanık polis memurlarının dinlenmesiyle devam edildi.
Dinlenilen tanıklar, sanık polis F. D.’yi tanımadıklarını ve o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını söylediler.
Tanık ifadelerine karşı beyanda bulunmak için söz verilen Elvan Ailesinin avukatı Can Atalay beyanda bulunurken üye hakimin telefonuyla uğraştığını iddia etti.
Üye hakime tepki gösteren avukat Atalay, “Bir ölümün olduğu dosyada bir hakimin, avukat beyanda bulunurken telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez. Kendinize gelin” dedi.
Bunun üzerine üye hakim kızarak “Siz benim neye baktığımı bilemezsiniz. Yorum yapmak haddiniz değil. Siz kendinize gelin. Sizi ilgilendirmez” dedi.
Tartışma üzerine araya giren mahkeme heyeti başkanı Canel Rüzgar avukatı ve üye hakimi sakinleştirerek duruşmaya devam etti.
Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Berkin Elvan ailesinin avukatlarının olay yerindeki keşif incelemesine yönelik taleplerini kabul etti. Keşfin 10 Nisan saat 10:30’da yapılmasına karar veren mahkeme savcılık ve kolluk kuvvetlerine yazı yazılarak güvenlik önlemi alınmasını istedi. Mahkeme sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

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