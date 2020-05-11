HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Berlin’de 2019’da erkek çocuklara en çok o isim verildi

Berlin’de 2019’da erkek çocuklara en çok o isim verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de 2019 yılında doğan erkek çocuklara en çok Muhammed ismi verildiği belirtildi.

Berlin’de 2019’da erkek çocuklara en çok o isim verildi

Almanya için Dil Toplumu (Gfds), 2019 yılında doğan çocuklara en çok verilen isimlerin istatiklerini yayınladı.

Buna göre geçtiğimiz yıl Almanya genelinde kız çocuklarına en çok Hanna, erkek çocuklarına Noah, isimi verildi. Yayınlanan raporda başkent Berlin’de ise erkek çocuklara en çok Muhammed isminin verildi belirtildi. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Berlin’de 300 bini aşkın Müslüman nüfusunun bulunması ve Müslümanlar arasındaki doğum oranlarının yüksek olmasının çocuklara en çok Muhammed isminin verilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Ülke genelindeki kız çocuklara koyulan en yaygın isim ikinci isim Emma olurken, Mia ismi üçüncü oldu. En çok tercih edilen ikinci erkek ismi Ben ve üçüncü isim ise Paul oldu. Ailelerin çocuklarına kısa isim verme geleneğinin 2019 yılında da devam edildiği belirtildi.

Türkiye’de doğan kız çocuklarına en çok verilen isim Zeynep olurken, Almanya’da doğan Türk kız çocuklarında Leyla ismi ilk sırada, Amira ikinci ve Elif üçüncü sırada yer aldı.

Erkek isimlerinde ise Türkiye’de Yusuf ismi en çok tercih edilen isim olurken, Almanya’daki Türkler ve Müslümanlar arasında ise ilk sırada Muhammed ismi, ikinci sırada Ali ve üçüncü sırada ise Malik yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Diğer Haberler
Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!

Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!

Hükümet salgın için seks işçilerine teşekkür etti!

Hükümet salgın için seks işçilerine teşekkür etti!

Korona bulaşan kişi sayısı artmaya devam ediyor!

Korona bulaşan kişi sayısı artmaya devam ediyor!

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Salgını dinlemediler, kapıları açtılar!

Salgını dinlemediler, kapıları açtılar!

Çin'de Şulan kenti yeniden karantinaya alındı!

Çin'de Şulan kenti yeniden karantinaya alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.