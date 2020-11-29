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Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

29.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Polis yetkilileri, fetiş partisinin düzenlendiği mekanın katılımcı sayısına kıyasla küçük olduğunu ve sosyal mesafe uygulamaya elvermediğini açıkladı.

Baskını Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla duyuran Berlin polis teşkilatı "Mitte'deki bu parti, katılımcıları için muhtemelen tatmin edici olmayan bir şekilde sonlandı" ifadelerini kullandı.

Mitte'deki açık hava fetiş partisi için 250 bilet satılmıştı.

Fakat mekana çok daha fazla kişinin, maske giymeden geldiği görülünce polis devreye girdi.

https://twitter.com/PolizeiBerlin\_E/status/1320092517761769473

Avrupa'daki çoğu ülke gibi Almanya da artan koronavirüs vakalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Frankfurt bu nedenle ünlü Noel pazarlarını yasaklayan kentler arasında katıldı. Noel döneminde ülkede genellikle 2,5 milyon turist çeken 2 bin 500'den fazla pazar kuruluyor. Fakat bu yıl aralarında Berlin, Düsseldorf ve Köln'ün de yer aldığı çok sayıda kent pazarları yasakladı.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, "Amacımız yeni bir sokağa çıkma kısıtlamasının önüne geçmek" dedi.

Almanya, bir süredir büyük nüfuslu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla koronavirüs vakalarını düşük tutmayı başarsa da, ülkede son dört gündür üst üste 10 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi.

Salgın başladığından bu yana ülkedeki vaka sayısı 430 bini, ölü sayısı ise 10 bini geçti.

Öte yandan Cumartesi gecesi Almanya'daki Robert Koch Hastalık Kontrol Enstitüsü'ne yanıcı maddelerle bir saldırı gerçekleştirildiği, küçük çaplı bir yangın çıktığı ve bazı pencerelerin kırıldığı açıklandı.

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