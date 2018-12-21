Berlin'de Çin karşıtı protesto

Uygur Türklerinin baskı, zulüm, işkence ve asimilasyon ile karşı karşıya bulunduğu vurgulanan açıklamada, ''Her türlü insan hakkından mahrum yaşamaktadırlar. Adeta bir soykırım uygulanmakta, dini ibadetleri yasaklanmakta, göçe zorlanmakta, kız çocukları ellerinden alınmakta, zorla Çinli erkeklerle evlendirilmekte, doğal kaynakları sömürülmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Dünya Uygur Kurultayı, Avrupa Doğu Türkistan Birliği, Berlin Alperenler Ocağı ve Berlin Türk Cemaati tarafından Çin'in Berlin Büyükelçiliği önünde organize edilen gösteriye, Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı Dolkun İsa ve yaklaşık yüz kişi katıldı.

Açıklamada ayrıca bölgeye Birleşmiş Milletler (BM) dahil hiçbir devlet ve kurumun ziyaret taleplerinin kabul

edilmediğine işaret edilerek, ''Müslüman'ın derdi bizim de derdimizdir, soydaşlarımızın

yaşadığı zulmü kınamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların huzur ve barış

içerisinde yaşamasını ve Çin devletinin insan haklarına uygun davranmasını talep ediyoruz.'' değerlendirilmesi yapıldı.

Protestoya katılanlar, ''Doğu Türkistan'a özgürlük'', Katliamı durdurun'' sloganları attı. Gösteri olaysız sona erdi.

- Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı. Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

