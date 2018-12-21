HABER

Berlin'de Çin karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:11 | Son Güncelleme

Almanya'da Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarına tepki amaçlı gösteri düzenlendi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarına tepki amaçlı gösteri düzenlendi.

Dünya Uygur Kurultayı, Avrupa Doğu Türkistan Birliği, Berlin Alperenler Ocağı ve Berlin Türk Cemaati tarafından Çin'in Berlin Büyükelçiliği önünde organize edilen gösteriye, Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı Dolkun İsa ve yaklaşık yüz kişi katıldı.

Yapılan basın açıklamasında, Uygur Türklerinin maruz
bırakıldığı insan hakları ihlali şiddetle kınandı.

Uygur Türklerinin baskı, zulüm, işkence ve asimilasyon ile karşı karşıya
bulunduğu vurgulanan açıklamada, ''Her türlü insan hakkından mahrum yaşamaktadırlar. Adeta bir soykırım uygulanmakta, dini ibadetleri yasaklanmakta, göçe zorlanmakta, kız çocukları
ellerinden alınmakta, zorla Çinli erkeklerle evlendirilmekte, doğal kaynakları
sömürülmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Türk'ün öz yurdunun Türk'e "açık hava cezaevi"ne dönüştürüldüğü belirtilen açıklamada yeni zulüm metodu olarak Uygur Türklerinin esir kamplarında işkence altında asimile edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bölgeye Birleşmiş Milletler (BM) dahil hiçbir devlet ve kurumun ziyaret taleplerinin kabul
edilmediğine işaret edilerek, ''Müslüman'ın derdi bizim de derdimizdir, soydaşlarımızın
yaşadığı zulmü kınamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların huzur ve barış
içerisinde yaşamasını ve Çin devletinin insan haklarına uygun davranmasını talep ediyoruz.'' değerlendirilmesi yapıldı.

Protestoya katılanlar, ''Doğu Türkistan'a özgürlük'', Katliamı durdurun'' sloganları attı. Gösteri olaysız sona erdi.

- Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı. Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Silivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğulduSilivri'de teknede ağlara takılarak denize düşen balıkçı boğuldu
Şehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacakŞehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin protesto Uygur

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek yakalandı

Eski Osmanlı Ocakları Başkanı yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.