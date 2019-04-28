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Berlin'de Rafadan Tayfa'ya yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Berlin'de Rafadan Tayfa'ya yoğun ilgi

BERLİN (AA) - Avrupa turnesine çıkan TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa ekibinin tiyatro gösterisi, Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun ilgiyle karşılandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği gösteri, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun bahçesinde iki ayrı seans olarak gerçekleştirildi.

Berlin'de yaşayan çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'yi heyecanla izledi.

Gösteriye gelen çocuklara TRT Çocuk Dergisi, Karagöz-Hacivat Kuklası ve Rafadan Tayfa kahramanlarının fotoğraflarının basılı olduğu bez çantalar içinde çeşitli hediyeler de verildi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, YTB ve TRT tarafından organize edilen etkinliğe kötü hava koşullarına rağmen yoğun ilgi olduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ve bu tip etkinliklerin yurt dışında Türkiye aşkı ve özlemiyle farklı bir havada takip edildiğini söyledi.

Çelik, bu yıl 23 Nisan'ın Paskalya tatiline geldiğini ve bu yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin 5 Mayıs'ta kutlanacağını belirterek, Berlin'de yaşayan herkesi kutlamalara davet etti.

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Berlin Rafadan Tayfa

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