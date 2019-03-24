Bernie Sanders'dan İslam Merkezi'ne ziyaret

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların aday adaylarından Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, California'da İslam Merkezi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumu ile bir araya geldi.

Başkan adaylığını açıklayan ve seçim çalışmalarına başlayan Sanders, ziyaret ettiği İslam Merkezi'nde yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı birlik mesajı verdi.

Sanders, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısının korkunç bir trajedi olduğunu belirtti.

Tarih boyunca Yahudilere, siyahilere ve Amerikalı yerlilere yönelik katliamlar yaşandığını ifade eden Sanders, Müslüman karşıtlığının ardından dünyanın, tüm insanlığın ortak değerler taşıdığını anlaması gerektiğini ifade etti.

"Demokratik sosyalist" olarak nitelendirilen ve 2016'daki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendiren 77 yaşındaki Sanders, ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınıyor.

2016'da eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a karşı Demokratların başkanlık adaylığını kaybeden Sanders, yüksek okul ücretlerini kaldırmak, evrensel sağlık sistemi getirmek, asgari ücreti iki katına çıkarmak, yasa dışı göçmenlerin ABD'de kalmasını sağlayacak kapsamlı göçmen reformu yapmak ve çevreye duyarlı politika uygulama vaatlerinde bulunuyor.

