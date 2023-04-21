Berrak Tüzünataç tayt tulumuyla fiziğini sergiledi! "Kendime yükseldim"

Başarılı oyuncu ve model Berrak Tüzünataç son paylaşımıyla dikkat çekti.

Siyah tulumuyla videosunu paylaşan ve fit fiziğini gösteren Berrak Tüzünataç "Kusura bakmazsanız bir tık kendime yükseldim" dedi.

ESTETİK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Katıldığı bir YouTube kanalında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın sözleri magazin gündemine damga vurmuştu.

Berrak Tüzünataç "Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli 'saçına dokunma, kaşına dokunma' derdi" sözlerinin yanı sıra "Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var" demişti.

