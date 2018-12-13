Beş Down Sendromlu çocuğa evini ve kalbini açan annenin iç ısıtan hikayesi

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Leah Spring, iyi kalbiyle nam saldı. Sebebi ise evlat edindiği birbirinden harika 5 çocuk ve bir çocuğa da yasal koruyuculuk yapması. Evlat edindiği çocukların hepsi Down Sendromlu. Toplamda 3 çocuğun biyolojik annesi olan Leah'ın kızı da Down Sendromlu.
Leah'ın özel ihtiyaçları olan bir çocuğu yetiştirme konusundaki ilk deneyimi, ikinci kocasından olan kızı Angela'yı doğurduğu zamandı. Leah, yaşadığı anları şöyle anlatıyor: ''Zor geçen bir hamileliğin ardından kızım Angela'yı sezaryenle dünyaya getirdim. Kocam odaya girdiğinde bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Onu odaya getirdiklerinde küçücüktü. Küçük avuç içleri vardı. Angela'dan sonra histerektomi (Rahmin karından çıkarılması) geçirdim, çünkü çok zor bir hamilelikti. Ancak her zaman başka bir çocuğa sahip olma arzusunu içimde taşıyordum.''
Leah, 7 yıl sonra özel ihtiyaçları olan bir çocuğu evlat edinmek için Doğu Avrupa ülkesine seyahat eden arkadaşı tarafından Bulgaristan'a davet edildi. Orada, genetik bozukluğu olan Apert Sendromlu bir kıza aşık oldu. Yasalar nedeniyle önce evlat edinmesi zor oldu ancak koşulları zorlayan Leah amacına ulaştı.
Bir sonraki aşamada tekrar evlat edinmek isteyen Leah beş yıl içinde beş Down Sendromlu çocuğu da evlat edindi. Zor koşullarda büyüyen çocuklara evini ve kalbini açan Leah şöyle konuşuyor: ''Çocuklar çok özel çocuklar. Onların özel ilgiye ihtiyaçları varken bir de kötü koşullar atında yaşıyorlardı. Buna göz yumamazdım. Aubrey'i aldığımızda 9 yaşındaydı ve 12 kiloydu. Bu duruma içim el vermiyordu. Bu çocuklar daha önce buzdolabı bile görmemişti.''
Hikayesini bilen herkesin kalbini okşayan Leah, şimdi evlat edindiği çocukların büyümesini ve gelişimini zevkle izliyor. Biyolojik çocuğu Angela şimdi 22 yaşında ve Mayıs ayında üniversiteden mezun oldu. Haftada 5 gün tiyatroda çalşıyor. Evlat edindiği Axel, liseden mezun olacak, bir diğeri sözel olarak iletişim kurmayı başardı. Leah, bu durumu büyük bir kilometre taşı olarak görüyor.
''YÜREKTEN İSTİYORSANIZ YAPIN''
Leah ve eşini birçok kurum bu davranışlarından dolayı ödüllendirmiş ancak Leah, ''Down Sendromu'nu bildiğimizi ve anladığımızı hissettik ve bu çocuklara bir ev sunabilirdik. Hayat her zaman zor. En büyük ödül çocukların hayata karışması, onları gülümseyişi, başarılarını izlemek bir şeyler başardıklarını görmek. Sanırım eskiden olduğundan daha çok sabırlıyım. Sabrın ne olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Evlat edinmek istiyorsanız bunu sırf yapmak için yapmayın. Sabrınız varsa, zamanınız varsa ve en önemlisi gerçekten yürekten istiyorsanız yapın'' diye konuşuyor.
Leah, insanlığa inancı tazeleyen, dünyada iyi insanların hala olduğunu kanıtlayan güzel yürekli bir insan.
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