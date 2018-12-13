Beş Down Sendromlu çocuğa evini ve kalbini açan annenin iç ısıtan hikayesi

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Leah Spring, iyi kalbiyle nam saldı. Sebebi ise evlat edindiği birbirinden harika 5 çocuk ve bir çocuğa da yasal koruyuculuk yapması. Evlat edindiği çocukların hepsi Down Sendromlu. Toplamda 3 çocuğun biyolojik annesi olan Leah'ın kızı da Down Sendromlu.

Leah'ın özel ihtiyaçları olan bir çocuğu yetiştirme konusundaki ilk deneyimi, ikinci kocasından olan kızı Angela'yı doğurduğu zamandı. Leah, yaşadığı anları şöyle anlatıyor: ''Zor geçen bir hamileliğin ardından kızım Angela'yı sezaryenle dünyaya getirdim. Kocam odaya girdiğinde bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Onu odaya getirdiklerinde küçücüktü. Küçük avuç içleri vardı. Angela'dan sonra histerektomi (Rahmin karından çıkarılması) geçirdim, çünkü çok zor bir hamilelikti. Ancak her zaman başka bir çocuğa sahip olma arzusunu içimde taşıyordum.''

Leah, 7 yıl sonra özel ihtiyaçları olan bir çocuğu evlat edinmek için Doğu Avrupa ülkesine seyahat eden arkadaşı tarafından Bulgaristan'a davet edildi. Orada, genetik bozukluğu olan Apert Sendromlu bir kıza aşık oldu. Yasalar nedeniyle önce evlat edinmesi zor oldu ancak koşulları zorlayan Leah amacına ulaştı.