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Beş Mısırlının bulunduğu evde, Mısır'ın kalecisi penaltıyı kurtarınca bıçaklandılar

09.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de Afrika kupası finaline yükselen milli takımlarının maçını izleyen Mısırlılar gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. 3 Mısırlı genç bıçaklanırken Ahmad Nasır Khames "Mısır'ın kalecisi penaltı kurtarınca bir kez ses çıkardık" dedi.

Beş Mısırlının bulunduğu evde, Mısır'ın kalecisi penaltıyı kurtarınca bıçaklandılar

Olay Bahçelievler Hürriyet mahallesinde pazartesi günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Afrika Uluslar Kupası finali için Mısır ve Senegal karşı karşıya geldi. 5 Mısırlı da kaldıkları evde, maçı izliyordu. Maç sırasında Mısır kalecisi penaltı kurtardı. Mısırlılar buna sevindi. Gürültüden rahatsız olan komşuları İ.B. gençleri uyarmak için oturdukları daireye geldi. Mısırlı gençlerin iddiasına göre İ.B. kapı açıldığı gibi içeri daldı, elindeki bıçakla gençleri evin içinde kovalamaya başladı. İ.B. önce bir kişiyi elinden yaraladı. Ardından diğer odaların kapılarına vurarak Mısırlıları odalarından çıkarmaya çalıştı. 5 gençten biri İ.B.'yi iterek kendini dışarı attı.

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BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Dışarı kaçan genç olayların sakinleştiğini düşünerek tekrar yukarıya çıktı. Ancak 17 yaşındaki Gehad Mahmoud Ibrahim Abdou'yu, İ..B sırtından bıçakladı. Yousef Mohammed Elsayed de, İ.B. ile konuşmaya çalıştı. İddiaya göre bir başka komşu da olaya karıştı, 21 yaşındaki Yousef'i duvara ittirdi, İ.B. bıçağıyla Yousef Mohammed Elsayed'e doğru hamle yaptı, 21 yaşında tıp öğrencisi olduğu öğrenilen Elsayed'i omzundan yaraladı. Diğer komşular polise haber verdi. Yousef Mohammed Elsayed, arkadaşları tarafından taksiye bindirilerek, hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler İ.B. isimli kişiyi, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yousef Mohammed Elsayed'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde 5 Mısırlının kaldığı içlerinden birinin futbolcu olduğu, diğerlerinin ise Türkiye'de öğrenci oldukları öğrenildi.

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KAVGA SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan gençlerden birini arkadaşları hemen yaralı genci hastaneye yetiştirmek istedi. O sırada sokaktan geçen bir taksiyi durduran gençler yaralı arkadaşlarını hastaneye götürdü. Yaralı genci arkadaşları tarafından hastaneye götürmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"EVDEKİLER FARKLI YERLERE KAÇIŞTI"

Saldırının gerçekleştiği evde yaşayan Ahmed Muhammed Abdülazim, "O akşam Mısır ve Senegal'in final maçı vardı. Maçın sonunda karşı komşu geldi. Kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açınca içeri daldı yanında bıçağı da vardı. Evdekiler farklı yerlere kaçıştı. Bir arkadaşım odaya saklanmıştı komşu da gidip o kapıyı yumrukladı. Bir arkadaşım adamı itip aşağıya kaçtı. Bu sırada elinden yaralandı. Bir başka arkadaşımı yakaladı ona da saldırdı ama ona zarar veremedi sadece tişörtünü kesti. Yousef Mohammed Elsayed biraz Türkçesi olduğu için komşu ile konuşmaya gitti. Bir başka adam ortaya çıktı, Yousef'i duvara çarptı, komşumuz da Yousef'a bıçağı salladı. O diğer adam kimdi bilmiyorum" dedi.

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"MISIR'IN KALECESİ PENALTIYI TUTUNCA..."

Olaya şahit olan Ahmad Nasır Khames "Maç bittikten sonra karşı komşumuz eve geldi kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açtığımız gibi kapıyı iterek içeri daldı. Bıçağını çekti, bir arkadaşım elini siper edince elinden yaralandı. Çeşitli yerlere saklandık. Bir arkadaşım adamı itip dışarı kaçtı. Bir kişiyi yakaladı, saldırmaya çalıştı ama sadece tişörtünü kesti. Bi kaç arkadaşım evden kaçtı. Bir arkadaşım ceketini çıkarırken karşı komşumuz, onu itti arkadan bıçakladı. Büyük bir yara almadı ama yaralandı. Yousuf'un Türkçesi çok iyidir. Adamla konuşmaya çalıştı bir anda ortaya bir kişi daha çıktı. O kişi de Yousef'i duvara ittirdi. Karşı komşu da bundan istifade Yousef'i omzundan bıçakladı. Biz ses yapmadık, yaptıysak bile polisi arayabilirdi. Sadece Senegal bize karşı bir penaltı kullandı, Mısır'ın kalecisi tutunca sadece bir kez ses çıkardık. Zaten karşı komşu da maçın sonunda geldi" diye konuştu.

"APARTMANDA BAZI KİŞİLER ZAMAN ZAMAN ÇOK SES ÇIKARIYOR"

Olayın yaşandığı apartmanda yaşayan Abdul Selam ise "Ben buradan apartmana girecektim baktım, her yerde polis vardı. Zaten ne olduğu belliydi her yerde kan vardı. Apartmanda zaman zaman çok ses çıkarıyor bazı kişiler. Ben normalde izlemem maçları ama o gün ben de maçı telefonumdan izledim. Sakince izledim hiç bağırmadan izledim. Eğer bir maçı izliyorsanız bağırmaya gerek yok. Bütün yabancılara bu bir tavsiye olsun, buraya geldiniz burada okuyorsunuz Türk arkadaşlarımıza saygı gösterin, rahatsız etmeyin" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler Senegal
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